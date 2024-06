Fabrizio Campagnoli è il nuovo direttore sportivo della New Virtus Mesagne

MESAGNE - Sono passati pochi giorni dall’importante traguardo del secondo posto regionale nella categoria U17 Silver ed in casa New Virtus Mesagne è già tempo di novità: il nuovo direttore sportivo per la stagione 2024-25 sarà Fabrizio Campagnoli, figura di spicco della pallacanestro locale con un passato importante nella Dinamo Basket Brindisi, per la quale ha rappresentato i colori dal 2018 al 2024, contribuendo in maniera sostanziale alla promozione in C Gold nel 2022 ed a quella successiva in B Interregionale nel 2023.

“La cosa che mi ha colpito molto e che mi ha spinto a firmare per il Mesagne è stata la signorilità che ho ritrovato nel Presidente Guarini, in Gianni Pettograsso ed in Maurizio Camassa”. Queste le prime parole del nuovo DS gialloblu, che aggiunge: “Lavorare in una piazza storica come Mesagne è molto stimolante, perchè ha segnato tappe importanti nella pallacanestro del nostro territorio prima con la generazione di Paolo e Francesco Lavino, poi con quella di Trionfo, Stella e Mummolo. Mesagne ha un pubblico molto presente, che si infiamma facilmente, e non nascondo il sogno di tornare a vedere il Palazzetto di via Udine pieno in ogni ordine di posto come nei tempi d’oro della Serie B”.

Alla domanda su come intenda il proprio ruolo, Campagnoli risponde in maniera decisa: “A me piace essere un direttore sportivo da campo, perchè mi piace passare tantissimo tempo con i ragazzi cercando di fare da filtro e da raccordo tra squadra e società. Vorrei riuscire a trasmettere ai nostri atleti quel senso di mesagnesità che ha sempre contraddistinto le squadre gialloblu, ovvero quella voglia di lottare su ogni pallone, sudarsi ogni partita e fare il massimo in palestra ed in campo al di là del risultato domenicale”.

Sul mercato alle porte, invece, Il DS messapico resta ovviamente laconico: “La squadra che ho in mente è una squadra veloce, composta da giocatori che possano ricoprire più ruoli per dare soluzioni differenti al nostro futuro allenatore. Cercheremo di comporre un roster giovane, il più giovane possibile, che rientri nel budget societario ma che sia competitivo ed imprevedibile. Il nostro obiettivo è far divertire chi ci dedicherà il proprio tempo”.

