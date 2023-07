Dinamo Brindisi: confermato anche il direttore sportivo Fabrizio Compagnoli

BRINDISI - La Brain Dinamo Brindisi è lieta di comunicare la riconferma anche per la stagione 2023/2024 di Fabrizio Campagnoli nel ruolo di direttore sportivo.

La lunga carriera da cestista tra titoli giovanili e promozioni nelle “minors” e le numerose collaborazioni giornalistiche degli ultimi anni rendono Fabrizio un profondo conoscitore della pallacanestro. Dal 2018 la Dinamo si è rivolta alla sua competenza per la costruzione dei roster che hanno primeggiato nelle ultime stagioni in Puglia, riconoscendo al lavoro del Ds Campagnoli una straordinaria capacità nello scovare talenti e – con la medesima bravura – riuscire ad intercettare grandi nomi portando al termine trattative complesse, anche con agenzie di alto livello.

Queste le sue parole dopo il rinnovo per la prossima stagione: “Sono davvero felice di poter continuare a lavorare in questa società e con questo staff che ringrazio per la fiducia. Il nostro percorso di crescita continua con questa nuova ed entusiasmante avventura in Serie B Interregionale. Far parte di un gruppo di lavoro del genere é esaltante: viviamo la pallacanestro in maniera ossessiva. In occasione delle due promozioni, non abbiamo avuto il tempo di festeggiare perché eravamo già al lavoro per la stagione successiva. Avere alle spalle una società sana e professionale, con tutti i soci che lavorano con passione e sacrificio, aiuta a lavorare al meglio. Quest'anno il mercato non sarà semplice per via della nuova riforma: non abbiamo certamente il budget delle big che puntano al salto di categoria ma ci sono tutte le intenzioni affinché si possa lavorare per mostrare, come sempre, la nostra idea di pallacanestro in campo. Con coraggio e sacrificio, siamo sicuri di poterlo fare! Forza Dinamo!”.