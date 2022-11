Fiba Europe Cup: Happy Casa Brindisi chiamata al pronto riscatto

BRINDISI - La vigilia del quinto turno di Fiba Europe Cup è già un dentro/fuori per la Happy Casa Brindisi. Dopo il netto passo falso casalingo di domenica sera contro Pesaro, la squadra di coach Frank Vitucci è chiamata a una pronta reazione sul campo. Giocare, vincere e convincere per dimenticare in fretta e lasciarsi alle spalle ore di riflessione, critiche costruttive e analisi prima individuali e poi collettive così come richiesto dallo stesso allenatore biancoazzurro nel post partita di campionato.

La situazione nel girone F a due giornate dal termine è estremamente intricata per la qualificazione al turno successivo. Ciò che è abbastanza chiaro è che la Happy Casa dovrà solamente contare sulle proprie forze con un solo obiettivo: vincere in casa contro il Groningen e fare altrettanto in trasferta la settimana successiva in Estonia. Una doppia vittoria necessaria per ribaltare gli equilibri molto sottili tra le contendenti nel girone attese dagli scontri diretti dal sapore di veri e propri spareggi.

Mercoledì sera (23 novembre) al PalaPentassuglia arriveranno gli olandesi del Donar, fanalino di coda ancora fermo a zero vittorie europee e priva dell’ala lettone Butjankovs appena approdato nel campionato italiano a Scafati che nel match di andata in terra olandese si rese protagonista di una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi. Partita vinta dalla Happy Casa per 65-87 grazie a un poderoso ultimo quarto da 23-9 di parziale trascinata dai 24 punti di Reed e i 22 di Burnell.

“Voglio vedere una reazione immediata in una partita per noi obbligata – commenta coach Frank Vitucci – in cui l’unico risultato possibile è la vittoria. Non c’è miglior risposta da poter dare in questo momento, ci aspettiamo tutti qualcosa di ben diverso rispetto all’ultima insoddisfacente prestazione”.

I biglietti per assistere al match di coppa sono in vendita a partire da 7 euro prezzo ridotto ed 10 euro prezzo intero. Gli abbonati Lba hanno diritto a una speciale scontistica presentando l’abbonamento al New Basket Store o acquistando online sul portale Vivaticket seguendo questa procedura: clicca sul posto scelto, seleziona opzione 'Ridotto Abbonati' e inserisci il ‘Codice Accesso’ a 10 cifre/lettere presente sul retro della tessera al momento dell’acquisto. Per usufruire della promo è necessario abbinare il ‘Cod. Accesso’ dell’abbonamento al biglietto di coppa, pertanto in caso di acquisto al New Basket Store è essenziale presentare fisicamente la tessera al personale addetto.

Atteso un pubblico di chiara matrice giovanile grazie al coinvolgimento di scuole, società di minibasket e di altri sport del territorio che hanno risposto con grande entusiasmo per gremire il PalaPentassuglia. Palla a due mercoledì 23 novembre ore 20:30; apertura botteghino e cancelli ore 19:00.La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Fiba Europe Cup e in diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio, con radiocronaca di Lilly Mazzone e commento tecnico di Gianvito Guadalupi.