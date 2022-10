Fiba Europe Cup, New Basket Brindisi inserita nel gruppo F

Con lo svolgimento e la conclusione dei Qualification Rounds in Basketball Champions League e in Europe Cup si sono delineate le squadre partecipanti alle due manifestazione europee organizzate dalla Fiba. La Happy Casa Brindisi, unico team italiano in Europe Cup e alla quarta competizione internazionale consecutiva, ha scoperto le squadre sfidanti nel gruppo F, girone in cui è stata inserita come testa di serie direttamente dalla fase a gironi.

Donar Groningen (Olanda)

Happy Casa Brindisi (Italia)

BC Budivelnyk Kyiv (Ucraina)

BC Kalev/Cramo (Estonia)

Il tabellone è dunque completo con tutte le 32 squadre partecipanti a comporre gli 8 gruppi principali. Le prime due di ogni girone si qualificheranno al Second Round, fase strutturata in 4 gironi da 4 squadre ciascuno. Sempre le prime due classificate accederanno al turno successivo a fase ad eliminazione. I team qualificati ai Playoffs si sfideranno in gare di andata e ritorno in cui conterà la differenza punti complessiva nei due match (overtime previsto solamente in caso di punteggio totale in parità al termine della partita di ritorno). Format che varrà anche per la Semifinale e Finale a/r. La Regular Season avrà inizio il 12 ottobre 2022. Questo il calendario delle partite della squadra biancoazzurra nel girone F Europe Cup:

Game 1 - Mercoledì 12 ottobre 2022 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi – BC Budivelnyk Kyiv (Ucraina)

Game 2 - Mercoledì 19 ottobre 2022 - ore 19:30

Donar Groningen (NED) – Happy Casa Brindisi



Game 3 – Mercoledì 26 ottobre 2022 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi – BC Kalev/Cramo (Estonia)



Game 4 – Mercoledì 2 novembre 2022 - ore 20:30

*Budivelnyk (UCR) – Happy Casa Brindisi

* il match verrà disputato a Veroli, sede casalinga designata dalla squadra ucraina.



Game 5 - Mercoledì 23 novembre 2022 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi - Donar Groningen (NED)



Game 6 – Mercoledì 30 novembre 2022 - ore 19:30

BC Kalev/Cramo (Estonia) – Happy Casa Brindisi