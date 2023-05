Basket: l'Aurora Brindisi under 14 Elite si gioca il titolo di categoria

BRINDISI - Un’altra impresa, alla portata, da gestire senza timori reverenziali e con la consapevolezza del proprio bagaglio tecnico e umano. Dopo il trionfo delle scorse settimane con la leva Under15 Eccellenza, un’altra formazione del floridissimo settore giovanile dell’Aurora Brindisi è chiamata a un esame di maturità. La squadra Under14 Elite, diretta da coach Rino Rodi, infatti, il 19 e 20 maggio prossimi si gioca il titolo regionale di categoria. Se la scaramanzia conta relativamente, ma ha il suo peso specifico, si può stare tranquilli. Infatti, si giocherà al Pala Lasala di Bari, lì dove la squadra allenata da Rosaria Balsamo ha travolto tutti, conquistando l’accesso agli spareggi nazionali.

Adesso tocca al gruppo Under14 Elite ripetere l’impresa. Il team di Rino Rodi rappresenterà la nostra provincia a livello regionale, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto in palestra e dietro la scrivania da parte di uno staff tecnico societario appassionato e soprattutto competente. Oltre al team gialloblu, parteciperanno alla Final Four anche i padroni di casa dell’Angiulli Bari, la Pol. Matteotti Corato e Asd Mar. Lu. Bari.

Il programma del quadrangolare, è già bello e stabilito: venerdì 19 primo match tra Aurora Brindisi e Corato con palla a due alle 17.30, e a seguire alle 19 il derby tutto barese tra Angiulli e Mar. Lu. Le vincenti poi si affronteranno nella finalissima in programma il giorno dopo. La formazione brindisina ha tutte le carte in regola per vincere, forte di un roster di altissima qualità e un morale alle stelle. L’Aurora Brindisi è una bella realtà dal minibasket alle leve più esperte, conquistandosi copertine e attenzioni in tutta la Penisola, e diventando un punto di riferimento per tutti grazie anche all’impegno del management che, step by step e a piccoli passi, ha costruito delle fondamenta solide, puntando sulla qualità dello staff tecnico e cercando talenti da crescere e che sono attenzionati da club professionistici.

La formazione

Questo il roster della squadra Under14 Elite: Colella Angelo, De Fazio Cosimo, Motta Daniel, Punzi Lorenzo, Babingila Narcisse, Donativo Alberto, Gorgoglione Davide, Risolo Paolo, Cavinato Jacopo, Carecci Stefano, Palmieri Lorenzo, De Michele Giulio, Cavallo Alessandro, Corsa Marco, Caldarone Giorgio, Salvemini Gianmarco, Fontanini Gabriele.

Staff tecnico – dirigenziale: allenatore Rodi Rino, primo assistente Balsamo Rosaria, secondo assistente Fazzina Alessandro, dirigente accompagnatore Ceschi Francesco, addetta agli arbitri Perrucci Patrizia