Frank Vitucci il coach più vincente della storia della New Basket: 61 vittorie in serie A

BRINDISI - Con la vittoria ottenuta sabato sera nell’anticipo della terza giornata di regular season Lba, coach Francesco Vitucci ha stabilito un record storico per la New Basket Brindisi. Sono 61 le vittorie ottenute sulla panchina biancoazzurra in serie A dal suo arrivo in Puglia nel dicembre del 2017. Un traguardo storico che lo rende l’allenatore più vincente nella storia del club nella massima serie professionistica italiana, superando il precedente record di 60 vittorie condotte da coach Piero Bucchi in 128 incontri. Frank Vitucci ha toccato quota 61 successi in 108 partite ufficiali in Lba con la Happy Casa Brindisi, una percentuale del 65 per cento di vittorie. Numeri significativi e storici che proiettano definitivamente l’allenatore veneziano nell’olimpo del basket brindisino.