La Happy Casa Brindisi punta su Frank Bartley per la rimonta salvezza

BRINDISI – La Happy Casa Brindisi vuole rilanciare le proprie ambizioni in ottica salvezza. Lo fa con un importante colpo che è stato piazzato in queste ore. Come anticipato da SuperBasket.it, il sodalizio di contrada Masseriola riporterà in Italia la guardia Frank Bartley. L’atleta americano, nato nel 1994, nella passata stagione è stato grande protagonista a Trieste, dove si è fermato come miglior realizzatore, con una media di 19,5 punti.

Bartley poi è approdato nella Cba cinese, fra le file dei Quingado Eagles, dove stava viaggiando a una media di 8,9 e 3,7 rimbalzi a gara. La New Basket dovrebbe ufficializzare il nuovo arrivo nelle prossime ore.

Bartley potrebbe essere a disposizione di coach Sakota in occasione della partita casalinga contro Brescia in programma domenica 7 gennaio. Domani, gara da vincere sul parquet di Cremona. Brindisi è fanalino di coda a quota quattro punti, dopo 14 giornate.