Playoff per la C Gold: si torna in campo per gara due

Si disputerà oggi (giovedì 28 aprile) il programma di gara 2 dei playoff per il campionato di Serie C Silver, che vede impegnate la compagine della Dinamo Brindisi nello scontro con la BrioService Carovigno e dell’Armeni Brindisi contro la Frantoio Barletta.

Brioservice Carovigno - Dinamo Brindisi

È stata una gara uno più combattuta del previsto quella fra la Dinamo Brindisi di coach Cristoforo e la Brioservice Carovigno di coach Amatori, che ha visto la squadra rossoblu andare in vantaggio di cinque lunghezze nel primo quarto ai danni degli adriatici.

Capitan Monna e compagni resistono fino al secondo quarto chiudendo l’intervallo sotto di un punto (40-39), poi nel terzo quarto come un dejavu dell’ultima giornata di campionato proprio contro la Dinamo, arriva il blackout del Carovigno e la squadra biancoblu della Dinamo chiude il terzo parziale con il risultato di 25-6 (75-45) a favore dei brindisini. La BrioService non demorde, e grazie a Lescot e Monna trascinatori dell’ultimo quarto riesce a portarsi sul -10, ma la Dinamo vincerà per 89-71. Oggi il “Pala de Francesco” di Mesagne farà da scenario al secondo round (palla a due alle ore 21:00).

Frantoio Barletta-Armeni Brindisi

Gara 1 molto agitata fra le due compagini biancorosse della Frantoio Barletta e dell’Armeni Brindisi, con La Frantoio che ha espugnato il PalaZumbo al termina di una partita equilibrata. Appuntamento nel PalaMarchiselli di Barletta con gara due alle ore 20:30.