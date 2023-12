La Happy Casa c'è: vittoria fondamentale nella sfida salvezza contro Varese

BRINDISI - La Happy Casa Brindisisi impone (86-81) nella battaglia contro la Openjobmetis andata in scena al PalaPentassuglia, portando a casa una vittoria chiave in ottica salvezza, contro un avversario diretto. Il secondo successo degli uomini di coach Sakota arriva all'undicesima giornata del campionato di Serie A. Brindisi è stata quasi sempre in vantaggio. Nel primo quarto la New Basket ha impresso subito la sua impronta al match, volando sul +16.

La Openjobmetis non si è arresa e nell'arco della partita ha rosicchiato punti su punti a una New Basket a tratti in confusione, fino a piazzare il sorpasso a due minuti dallo scadere del terzo periodo. Poi il team allenato da Bialaszewski si ritaglia un margine di cinque punti. Nel momento più buio, con l'inerzia pro Varese, la New Basket si risolleva e torna davanti.Nell'ultimo periodo conquista un vantaggio di nove punti che difende fino al termine.

Sulla vittoria ci sono le firme di Laszewski (22 punti), auture della miglior prova con la New Basket, Sneed (19), Morris (15) e Senglin (13). Ora Brindisi sale a 4 punti, a pari punti con Treviso, ma resta ultima per effetto della differenza canestri con il roster di coach Vitucci. Il divario con Varese scendea due lunghezze. Domenica prossima, trasferta a Sassari: altra sfida fondamentale per la salvezza.

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Morris, Sneed, Laszewski, Johnsonb, Senglin. Varese risponde con Young, Cauley – Stein, Moretti, Hanlan, Brown.

La Happy Casa inizia con la giusta determinazione, impeccabili percentuali realizzative e intensità difensiva. All’8’< Brindisi è avanti di 16 (27-11). Con un break di 9-0, Varese stoppa e si rifà sotto alla grande (27-20).

Secondo quarto

Il parziale a favore di Varese viene spezzato da una tripla di Sneed in avvio del secondo parziale. Le percentuali realizzative della Happy Casa calano bruscamente. Varese invece spinge e al 14’ riduce il gap a sei punti (30-24). In cabina di regia Jackson prende il posto di Senglin. La New Basket si inceppa. Al 28’, il vantaggio è di soli 4 punti (36-32). Alla fine del primo tempo, Brindisi conduce di otto lunghezze (40-32).

Terzo quarto

In avvio del terso periodo il vantaggio della New Basket torna in doppia cifra (45-35) grazie a una tripla di Sneed, seguita da una realizzazione da tre di Laszewski (48-37). Ma anche Varese ingrana dalla lunga distanza e a suon di triple torna a un solo possesso dalla Happy Casa (52-50 al 26'). Al 27' viene ripristinata la parità (52-52). Al 28', Hanland piazza il canestro che vale il primo vamtaggio della Openjobmetis (54-55). Alla fine del periodo, la New Basket è sotto di 2 (57-59).

Ultimo quarto

La terza frazione si apre con una due giocate di Morris e una di Sneed che riportano Brindisi avanti, dandole un vantaggio di 5 (64-59). LaOpenjobmetis replica con un controbreak di 5-0, riagguantando Brindisi (64-64). La partita diventa combattutissima. L'agonismo sale alle stelle. Al 37', Senglin piazza la tripla del +8 (78-70). Varese non molla. Brindisi cerca di difendere il vantaggio, che al 38' sale a 9.