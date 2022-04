Basket, C Silver: è tempo di playoff, spicca il derby Dinamo-Carovigno

Da domani (sabato 23 aprile) inizieranno i playoff promozione del campionato di C Silver, in palio un posto in C Gold. La regular season si è conclusa lo scorso fine settimana con la promozione diretta del Lucera, protagonista di un avvincente testa a testa con la Dinamo. Questi gli accoppiamenti: Dinamo Brindisi -Brioservice Carovigno (sabato 23 aprile, al PalaZumbo, alle ore 18); Armeni Brindisi -Frantoio Muraglia Barletta (domenica 24 aprile, al PalaZumbo, alle ore 20); Nuova Cestistica Barletta - Bricocasa Monopoli; Nardò Academy - La Scuola di Basket Lecce. Si gica al meglio delle cinque.

Dinamo Brindisi -Brioservice Carovigno

Dinamo Brindisi-Carovigno sarà una replica dell’ultima partita di campionato disputatosi sabato scorso: questa volta si giocherà sotto forma di serie playoff. La Dinamo Brindisi allenata da coach Antonio Cristoforo, seconda al termine della regular season, affronterà al meglio delle 5 gare la BrioService Carovigno (nona in campionato), salvatasi e qualificatasi ai playoff grazie alla vittoria contro la Rosito Barletta. Gli uomini di Gianpaolo Amatori hanno perso entrambi gli scontri diretti contro Dinamo sia in casa ad Ostuni (56-95) che al Palazumbo (89-70). Sabato 23 aprile si giocherà gara 1 al Palazumbo di Brindisi, alle ore 18:00.

Armeni Brindisi -Frantoio Muraglia Barletta

Dopo un entusiasmante girone di ritorno chiuso con un sontuoso terzo posto, la compagine biancorossa dell’Armeni Brindisi affronterà la Frantoio Muraglia Barletta, che ha chiuso all’ottavo posto in classifica. L’Armeni Brindisi in regular season ha sempre avuto la meglio sulla Frantoio: è finita 93-62 al PalaZumbo nella terza giornata, quando l’allenatore dell’Armeni era ancora coach Paolo della Corte, e 65-70 al ritorno, con coach Giuseppe Vozza alla guida della squadra. Domenica 24 nel Palazumbo di Brindisi alle ore 20, inizieranno i playoff anche per l’Armeni.