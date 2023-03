Playoff per la Serie B: la New Virtus Mesagne cede il passo a Bari in gara 1

Durano solo 2 quarti le speranze contro una Adria Bari in grande spolvero che si è dimostrata decisamente più pronta di noi a fare il salto in serie B, nel rispetto del posizionamento raggiunto durante la regular season. Tanti errori e troppo nervosismo condizionano l’andamento della gara da parte dei ragazzi di Coach Santini che concedono troppo difensivamente e risultano macchinosi e poco concreti in attacco, tanto da permettere da subito un rapido allungo a coach Cazzorla & Co. Fino al +24 dell’intervallo, divario incolmabile viste le forze messe in campo al Palabalestrazzi di Bari. Terzo e quarto periodo di sostanziale equilibrio, dove trovano ampio spazio le panchine, con il punteggio che si fissa sul 95 – 68 per i locali.

Poco da commentare e tanto su cui lavorare, tranne che per il recupero di Federico Angelini (8 punti), finalmente disponibile nelle rotazioni New Virtus ed il solito Ranitovic autore di 17 punti. Pochissimi giorni per preparare GARA 2, ancora in trasferta, dove ci si augura di ottenere un risultato differente ed una voglia di dimostrare maggiore rispetto a quanto visto nella giornata di ieri.

Palla a due mercoledì 22 marzo ore 20.00

TABELLINI:

SERIE C GOLD – GARA 1 FINALE PLAYOFF: Tecnoeleva Adria Bari - Virtus Mesagne 95-68

Tecnoeleva: A. Ravelli 5, M. Ravelli, Santi Rodriguez 21, Casareale 6, Buzzo 12, Ferraretti 12, Vorzillo 13, Lupo 8, Callara 15, Pugliese n.e., Mezzina, Loprieno 3. Coach Cazzorla

Mesagne: Bellanova 5, Pellecchia 5, Ranitovic 17, Risolo 6, Budrys 9, Angelini 8, Crovace 7, Gallo 5, Massagli, Zullo n.e., Taddeo 6.

Parziali (23-15, 58-34, 80-51, 95-68)