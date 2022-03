La Happy Casa Brindisi delude ancora: brutta sconfitta a Napoli

Confusionaria e a tratti impacciata, la Happy Casa Brindisi rimedia un’altra sconfitta esterna al PalaBarbuto di Napoli. La Gevi, terzultima forza del campionato di Serie A, reduce da cinque sconfitte di fila, si è imposta per 69-79, al termine di una partita in cui gli uomini di Vitucci hanno accumulato un massimo distacco di 17 lunghezze. La vittoria conquistata domenica scorsa contro Cremona, a quanto pare, è stata illusoria. La New Basket, priva dell’infortunato Gentile, ha infatti riproposto delle amnesie che si trascinano da tempo, dando vita a una prestazione estremamente negativa.

La partita è stata equilibrata solo nel primo tempo. Brindisi, trascinata da Harrison, ha chiuso il primo quarto avanti di quattro (18-22). Nel secondo periodo, gravato da due falli, il giocatore si è dovuto accomodare in panchina. Il contraccolpo è stato immediato per la New Basket, che ha perso qualità in fase offensiva. Fra sorpassi e controsorpassi, all’intervallo lungo Brindisi era sotto di 1.

Ma fin dalle prime battute del terzo periodo, la partita ha cambiato radicalmente volto. La Gevi, sostenuta dal suo calorosissimo pubblico (oltre 100 i brindisini nel settore ospiti), ha iniziato a imporre il suo dominio. La Happy Casa non è riuscita in alcun modo ad arginare la fuga della Gevi, che ha accresciuto progressivamente il proprio vantaggio, chiudendo la frazione avanti di 14 (64-50). Nell’ultimo quarto, nessuna reazione degna di nota da parte degli ospiti. I partenopei hanno infatti gestito senza difficoltà l’ampio margine, volando sul + 17.

L’unica notizia buona della serata è che nel finale Brindisi è riuscita a contenere il passivo, mantenendo una differenza canestri a favore (all’andata, al PalaPentassuglia, la Happy Casa si era imposta di 14 punti). Ma si tratta di una magra consolazione per una squadra parsa priva di mordente, incapace di reagire alle situazioni di difficoltà che si presentano nel corso del match. A sei giornate dalla fine della regular season, servirà ben altro spirito se davvero si vuole puntare a un piazzamento in zona playoff, a partire dalla sfida casalinga in programma domenica prossima (ore 17) contro Varese.

Il tabellino

Gevi Napoli-Happy Casa Brindisi: 79-69 (18-22, 39-38, 64-51, 79-69)



Gevi Napoli: Zerini 11 (5/9, 8 r.), McDuffie 11 (4/7, 1/7, 10 r.), Vitali 2 (1/2, 2 r,), Velicka 3 (0/3, 1/5, 2 r.), Parks 22 (2/6, 4/6, 4 r.), Marini 6 (1/1, 1/4, 4 r.), Uglietti, Lombardi 4 (2/4, 3 r.), Rich 20 (7/10, 2/5, 4 r.), Totè ne. All.: Buscaglia.



Happy Casa Brindisi: Adrian 1 (0/1, 4 r.), Zanelli 1 (0/1, 0/1, 1 r,), Harrison 18 (3/6, 2/6, 3 r.), Visconti 3 (0/1, 1/3, 2 r.), Gaspardo 8 (4/9, 0/2, 4 r.), Redivo 10 (2/2, 2/5, 1 r.), De Zeeuw 2 (1/2, 4 r.), Clark 4 (0/5, 1/3, 4 r.), Udom 8 (1/4, 2/2, 8 r.), N. Perkins 14 (6/15, 0/1, 7 r.), Antonaci ne, De Donno ne. All.: Vitucci.

Arbitri: Begnis – Vicino – Catani.

Note - Tiri liberi: Napoli 8/10, Brindisi 11/19. Perc. tiro: Napoli 31/69 (9/27 da tre, ro 10, rd 31), Brindisi 25/69 (8/23 da tre, ro 16, rd 29).