Basket, A2: la brindisina Giorgia Amatori approda in un top club

BRINDISI – Pronta per una nuova avventura nel campionato di A2 di basket la brindisina Giorgia Amatori. La playmaker classe 2003, alta 179 centimetri, è stata ingaggiata dall’As Vicenza, società fra le più blasonate del basket femminile, che vanta un palmares ricco di vittorie nazionali e internazionali.

Dopo i primi anni a Brindisi, Giorgia ha militato nel Magnolia Basket Campobasso dalla stagione 2019-20, giocando sia nei campionati giovanili sia in A1. Lo scorso anno è arrivata anche la soddisfazione della convocazione nella nazionale under 19. “Dotata di una buona visione di gioco che l'ha portata a essere presa in considerazione dal settore squadre nazionali della Fip – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del sodalizio biancorosso - Giorgia sarà un tassello importante per la squadra di coach Silvestrucci”.