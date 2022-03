C Silver: in campo anche Assi, Carovigno e Francavilla nel turno infrasettimanale

Domani Mercoledì 23 Marzo sarà il PalaZumbo di Brindisi a far da scenario allo scontro al vertice fra la compagine brindisina della Dinamo Brindisi e la Sveva Lucera, entrambe capolista a quota 36 punti nel campionato di basket di C Silver, ma i brindisini hanno una gara in meno rispetto alla squadra foggiana. Le altre partite che vedranno protagoniste le squadre brindisine saranno giocate tra mercoledì 23 marzo e giovedì 24.

Dinamo-Lucera

Si attende una buona affluenza di pubblico nell’impianto di via Dei Mille, con palla a due alle 20:30. Così si è espresso il Pivot della formazione brindisina della Dinamo, Antonio Caloia: “Dopo un periodo di stop forzato per il Covid - afferma Caloia - siamo ripartiti con tanta voglia ed entusiasmo, il nostro è un gruppo molto coeso fin dall’inizio dell’anno. Nella mia carriera ho vissuto molte partite difficili tra primati e finali, però non nascondo la mia emozione e la mia determinazione di giocare la partita di domani, sento molto anche il calore di questa bellissima città che ci sta regalando in vista di questo scontro per il primato, c’è molta concentrazione in vista della partita e siamo carichi al punto giusto”.

Anspi S.Rita Taranto-Armeni Brindisi

Coach Giuseppe Vozza insieme ai suoi ragazzi dell’Armeni giocheranno a Taranto contro l’Anspi S.Rita nel PalaFiom. La partita per i biancorossi brindisini, reduci dalla vittoria contro la Rosito per (66-82), è molto importante per rimanere nella zona alta della zona playoff, in cui la Rosito Barletta, a quota 26 punti, occupa il quarto posto, mentre la Nardó Academy, a quota 30, è al terzo posto. Il primo arbitro Stanzione Mario di Molfetta accompagnato da Settembre Gaetano di Gravina in Puglia, alzerá la palla a due mercoledì, alle ore 20:30.

Rosito Barletta-Brioservice Carovigno

Nulla da fare per i ragazzi allenati da coach Gianpaolo Amatori della Brioservice Carovigno, che hanno perso anche l’ultima partita disputata contro Lucera. Ora per i rossoblu la strada si fa più in salita. Davanti al loro percorso avranno difronte la formazione della Rosito Barletta, al momento quarta in classifica, alla ricerca dei due punti dopo la sconfitta subita contro l’Armeni Brindisi. Match in programma giovedì 24 nel PalaMarchiselli della città della disfida, alle ore 20:30.

Bricocasa Monopoli- Fortitudo Francavilla

I ragazzi della Fortitudo Francavilla di coach Sordi nell’ultima partita di campionato hanno perso (82-72) contro la formazione dell’Angiulli Bari. Giovedì la Fortitudo affronterà in trasferta la Bricocasa Monopoli (palla a due alle ore 20:30, mercoledì).