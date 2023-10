Happy Casa: toto-allenatori, fioccano smentite fra nuovi coach e nostalgici ritorni

BRINDISI - Tre sconfitte consecutive nell’esordio di campionato, una Happy Casa senza un’idea di gioco e senza leadership, hanno creato sconforto e molto pessimismo nella tifoseria, scoraggiamento sonoramente manifestato alla squadra ed allo staff tecnico, con i fichi di disapprovazione alle fine della partita contro Pesaro. Come prassi accade in questi casi ci sono giocatori sotto processo che ancora non convincono la “piazza” per le loro prestazioni inaccettabili sotto il profilo del rendimento, anche a detta dello stesso coach Corbani, con attenuanti di ogni tipo.

Fra i giocatori più discussi e fischiati è stato il pivot Johnson (nella foto in basso) quando è stato chiamato in panchina da coach Corbani, autore di una prestazione invero incolore e scadente sia in attacco che in difesa. Ma il pivot americano che nel 2018 ha vinto la Eurocup con la formazione turca del Darussafaka, risultando il secondo miglior stoppatore nella top 10 dei rimbalzisti e con oltre 14 punti di media, va meglio rivisto nelle prossime partite anche perché si è allenato solo due giorni prima di scendere in campo, costretto a rinunciare alla preparazione per uno stato influenzale da cui ancora non era guarito.

Si sono allenati solo in 6 fino a giovedì scorso

La scorsa settimana è stata ancora una situazione di continua emergenza. Da Contrada Masseriola si viene a sapere che fino a giovedì precedente la partita con Pesaro si sono allenati solo in 6 giocatori del roster titolare (Jamel Morris, Tommy Laquintana, Joonas Riisma, Nate Laszewsky e Tomas Kyzlink), oltre agli assenti Jeremy Senglin (ne avrà ancora almeno per due settimane) e Xavier Sneed. Intanto si parla di un utilizzo di Xavier Sneed nella partita casalinga contro Pistoia in programma il 29 ottobre al PalaPentassuglia, perché se la prossima tac dovesse risultare positiva il giocatore verrebbe aggregato alla prima squadra per la ripresa degli allenamenti ed essere convocato per le prossime due partite di campionato e di Coppa, pur rimanendo in panchina per evitare ulteriori rischi.

Toto allenatori e fantasiosi nostalgici ritorni di “ex”

La società New Basket, a richiesta, non ha ritenuto neppure di smentire la notizia anticipata da alcune testate giornalistiche ed un giornale on line, specializzato in materia, circa il possibile immediato esonero di coach Fabio Corbani e l’interessamento per Walter De Raffaele, coach di cui peraltro si era ripetutamente parlato in estate come possibile candidato alla panchina di Happy Casa.

Il coach ex Reyer Venezia, secondo fonti non confermate, assumerebbe la responsabilità tecnica della squadra coinvolgendo il suo team di fiducia, cioè due assistenti ed il preparatore atletico. Un’operazione ad altissimo costo che si smentirebbe da sola, considerate le ristrettezze del budget della New Basket Brindisi. Nel “toto allenatori” entrano anche Max Menetti e Jasmin Repesa, quest’ultimo ha più volte manifestato gradimento ad allenare Happy Casa, ma anche in questo caso da contrada Masseriola arrivano solo smentite.

Operazione “nostalgia canaglia”

La presenza in città di D’Angelo Harrison domenica scorsa, di ritorno da Sassari, trascorsa in compagnia di Joonas Riisma, ha alimentato la fantasia dei tifosi brindisini che lo hanno visto in un noto ristorante e nel bar di sua consueta abitudine. Le difficoltà che sta attraversando Treviso, ancora a zero punti in classifica con tre sconfitte subite, come Happy Casa, ed alcune dichiarazioni ritenute indirizzate sul rendimento dell’ex guardia di Happy Casa, hanno dato il via all’operazione nostalgia per quella parte della tifoseria che non ha dimenticato l’apporto dato dal giocatore americano alle fortune della squadra.

Ma Harrison era Brindisi solo per salutare gli ex compagni di squadra ed alcuni amici a cui è rimasto particolarmente legato. Ed a sollecitare la fantasia della tifoseria c’è anche l’attuale posizione di un mai dimenticato leader delle migliori prestazioni della squadra brindisina, cioè Adrian Banks attualmente “free agent”, ed anche in questo caso la New Basket l’ex capitano non rientra nei piani della società.