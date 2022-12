Happy Casa Brindisi a Treviso per dare corpo al progetto Final Eight

Sul parquet del PalaVerde di Treviso scende in campo una “nuova” Happy Casa Brindisi, fortemente motivata dalle recenti vittorie conquistate contro Venezia e Trieste, ma soprattutto con una consolidata autostima guadagnata grazie al livello delle prestazioni fornite. La squadra di coach Vitucci ha ritrovato la voglia di difendere e la compattezza del gruppo, per dare maggiore concretezza al reparto che nelle ultime due partite di campionato ha lasciato alle formazioni avversarie poco spazio in attacco e minimi punteggi prima a Venezia (63 punti realizzati) e poi a Trieste (67), e ora insegue la dovuta conferma dalla difficile trasferta di Treviso, dove è attesa alla controprova da una formazione in preda ad una crisi tecnica che rischia di tramutarsi in un boomerang per Happy Casa.

Staff tecnici: una partita a carte scoperte

E se coach Vitucci conosce bene e sa come affrontare in campo i “suoi” Adrian Banks ed Alessandro Zanelli, anche dall’altro lato del campo dalla parte di Treviso, ci sarà l’assistent coach Alberto Morea che saprà ben consigliare il suo head coach Marcelo Nicola su come affrontare la formazione di Happy Casa e prendere le misure a Nick Perkins e compagni. Una partita a carte scoperte, insomma, che coach Vitucci potrà vincere utilizzando gli stessi accorgimenti tattici impiegati nelle ultime due partite, alternando schieramenti “a uomo” a quelli “a zona” in relazione a quello che sarà l’andamento della partita. Di certo coach Vitucci confermerà lo schieramento iniziale su cui ha costruito i recenti successi, affidando il ruolo di play a Bruno Mascolo dando le consegne al ritrovato Nick Perkins (nella foto sotto) e a Jason Burnell per adottare un fortino difensivo che è stato alla base del recente progresso della squadra. In attacco è auspicabile che Marcquise Reed ripeta a Treviso le sue migliori prestazioni per garantire un bottino di punti sufficienti a portare a casa una necessaria vittoria e che anche Ky Bowman riesca a confermare i progressi intravisti nelle ultime partite.

"Rischio-Treviso" che vuole uscire dalla crisi

Happy Casa Brindisi troverà al PalaVerde di Treviso una squadra sull’orlo di una crisi di nervi, in aperta difficoltà tecnica e societaria, con la voglia di riscattare l’ultima sconfitta casalinga contro Verona e riprendere il cammino in campionato, fattosi ora irto di difficoltà per una classifica carente. In settimana la società ha confermato l’allenatore Marcelo Nicola ma ha deciso di prendere provvedimenti pesanti per alcuni giocatori e si parla con insistenza del “taglio” di Derek Cooke, il centro statunitense che era giunto a Treviso fra il gradimento generale e che sta deludendo le aspettative, ma anche dell’ingaggio di un pari ruolo che serva alla causa della squadra. Happy Casa Brindisi, perciò, dovrà prestare maggiore attenzione nei confronti di una squadra affamata di punti con la voglia di reagire per uscire dalla crisi e vincere per lasciare l’ultimo posto in classifica, dove con i soli 4 punti finora ottenuti rischia di rimanere bloccata in zona retrocessione. E purtroppo Happy Casa ha un passato da squadra-salva crisi, ultima in odine di tempo quella di Reggio Emilia, che deve necessariamente smentire, giocando con la massima concentrazione e con la dovuta e ritrovata intensità difensiva.

Réunion di ex, quasi una rimpatriata

Doveva essere una partita… in famiglia, quasi una rimpatriata fra vecchi amici di squadra, considerata la presenza in panchina dell’assistente Alberto Morea, allenatore molto apprezzato ed amato dalla tifoseria brindisina (un predestinato alla successione della panchina di Happy Casa), ed in campo gli ex Adrian Banks e Alessandro Zanelli, tre protagonisti di esaltanti stagioni ed eletti ad idoli dalla tifoseria brindisina e dalla società che gli affidò il ruolo di “capitani”. Adrian Banks aveva giurato fedeltà alla squadra brindisina e per sua spontanea ammissione ha più volte dichiarato che “Brindisi era casa sua”, prima di lasciarsi incantare da Fortitudo Bologna, ma ora è in difficoltà anche a Treviso dove si parla di una sua possibile sostituzione. L’altro ex Alessandro Zanelli (nella foto sotto, con la maglia di Happy Casa) ha lasciato il ricordo di un bravo giocatore che ha sempre dato il massimo rendimento per la maglia di Happy Casa che ha orgogliosamente indossato per 3 anni.

Si gioca al PalaVerde di Treviso

Nutribullet Treviso-Happy Casa Brindisi, si gioca domenica 18 dicembre, con palla in due alle ore 18.30. La direzione arbitrale è affidata a Carmelo Lo Guzzo di Pisa, che avrà il ruolo di 1° arbitro, e sarà collaborato da Alessandro Perciavalle di Torino e da Sergio Noce di Latina. La partita sarà trasmessa in streaming sulla rete televisiva Eleven Sports mentre la radiocronaca diretta sarà affidata alla emittente brindisina Ciccio Riccio, e sarà condotta in studio dalla giornalista Lilly Mazzone che si avvarrà della competente collaborazione tecnica di coach Tonino Bray.