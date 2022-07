Ecco l'ala Junior Etou: un nazionale congolese per la Happy Casa Brindisi

BRINDISI – Nuovo acquisto per la Happy Casa Brindisi. La società ha comunicato di aver acquisito le prestazioni di Luc Tslean Tsiene Etou, meglio conosciuto come Junior Etou, ala congolese di 203 centimetri. Nato a Pointe-Notre, in Repubblica del Congo nel 1994, ha disputato l’ultima stagione all’Hapoel Be’er Sheva realizzando una media di 13.3 punti, 5.6 rimbalzi e 1.1 assist nella lega israeliana ad una percentuale di 48% da due, 34% da tre e 83% ai liberi. Dopo essersi formato a Rutgers e Tulsa University, ha avviato la sua carriera europea in Turchia (Sakarya), Spagna (Estudiantes), Germania (Würzburg) e Francia (Cholet e Quimper). Il nazionale congolese ha già disputato la Europe Cup nel 2018/19 con Sakarya a 12.8 pt di media.