Happy Casa Brindisi ancora ko, ma impegno e orgoglio da applausi

BRINDISI - Alla vigilia della partita c’era la rinuncia anche a credere in un eventuale miracolo per battere l’Olimpia Milano, pure in crisi di risultati e di gioco, in campionato ed Eurolega. Poi quando Happy Casa ha dovuto rinunciare alla presenza in panchina del nuovo arrivato, coach Dragan Sakota, fermo a letto con uno stato influenzale, e anche a Jordan Bayehe e Jajuan Johnson alle prese con affaticamento muscolare, oltre a Tommy Laquintana e Jeremy Senglin, assenze già scontate, allora si è fatta largo la convinzione di andare incontro a una sconfitta pesante.

Ma alla fine applausi per tutti

E’ finita con il punteggio di 87-57 per la squadra di coach Ettore Messina, ma con gli applausi indirizzati alla Happy Casa da parte del pubblico brindisino che ha particolarmente apprezzato l’impegno e l’orgoglio con cui la squadra di coach Esposito si è battuta contro i campioni milanesi, specialmente nel primo tempo (il secondo quarto si è concluso su 20-21). E’ piaciuta particolarmente la volontà di non cedere mai, la presenza in squadra dei giovani utilizzati con il giusto equilibrio da coach Esposito, che ha schierato nel quintetto iniziale Fadilou Seck (nella seconda foto in basso) a cui ha concesso circa 23 minuti di presenza in campo. È stata la serata delle seconde linee anche perché si è notata una buona presenza di Eric Lombardi per 32 minuti in campo e spesso con buoni risultati, la partecipazione nel finale di Niccolò Malaventura, di Davide Buttiglione e di Tommy Guadalupi (nella foto sotto), finalmente in campo un giovane brindisino che con grande carattere e personalità ha chiuso la partita realizzando un tiro da 3 punti allo scadere del tempo regolamentare.

Zona "playmaking" da inventare

Anche contro Milano, mancando i due playmaker titolari, si è fatta particolarmente avvertire la mancanza di un giocatore in grado di impostare il gioco, dettare tempi e ritmi di gara, nonostante la dedizione e la bravura di Tomas Kyzlink. La società è presente sul mercato alla ricerca di un giocatore che sappia ben ricoprire il ruolo e che abbia anche punti nelle mani, considerate le scarse percentuali al tiro, soprattutto dall’arco (anche contro Milano si è registrato un modesto 7/28 nei tiri da 3 punti). Pur con le riconosciute difficoltà del momento è opportuno accelerare i tempi, ma fare anche la scelta migliore possibile in relazione a ciò che il mercato offre in questo periodo, con la speranza di trovare un roster più completo fin dalla prossima trasferta di Venezia.

Infortuni muscolari, preparazione atletica e programmazione

Happy Casa Brindisi ha dovuto rinunciare a schierare ben quattro giocatori del roster contro Olimpia Milano, fermi ai box per infortuni muscolari. Oltre a Jeremy Senglin, infortunatosi l’8 ottobre scorso a Casal Monferrato nella partita contro Derthona, e a Tommy Laquintana, infatti, contro la formazione milanese coach Marco Esposito ha dovuto rinunciare a Jajuan Johnson e Jordan Bayehe per infortuni muscolari (a cui è da sommare l’infortunio subito da Xavier Sneed, recuperato solo da due partite). E’ il risultato di una preparazione atletica affrettata, condizionata chiaramente da una lunga serie di infortuni e da una intensa programmazione della fase precampionato, con una pianificazione di partite fin troppo forte per un roster che sia pure composto da 12 elementi ha visto impegnati in un minutaggio impegnativo i soliti 7/8 giocatori, sottoposti a uno stress fisico e atletico eccessivo nel periodo più delicato e importante della stagione agonistica.

E ora il nuovo tour de force di novembre: 5 partite in 15 giorni

E ancora da domani Happy Casa parte per la trasferta di Saragozza, dove giocherà mercoledì 8 novembre, per ritornare a Venezia in campionato domenica 12 novembre, rientrare a Brindisi per affrontare Kalev/Cramo il giorno 15 e ripartire per Trento per essere in campo il successivo sabato 18 novembre. Happy Casa Brindisi si accinge ad affrontare la trasferta di Saragozza tenendo ancora a riposo Johnson e Bayehe, sperando e confidando nei recuperi dei due giocatori per la trasferta di Venezia, dove potrebbe ritornare in campo anche il play Senglin. Anche coach Dragan Sakota dovrà rinunciare alla trasferta di mercoledì per essere disponibile nella trasferta di Venezia e la squadra sarà ancora affidata a coach Marco Esposito.