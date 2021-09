New Basket Brindisi, Apulia Diagnostic è silver sponsor

BRINDISI Happy Casa Brindisi comunica il rinnovo di partnership con Apulia Diagnostic, centro di ricerca medico-scientifico diventato punto di riferimento per il presente e il futuro del basket brindisino.

Recita un comunicato della società: "Già presente al nostro fianco nelle scorse annate, Apulia Diagnostic ha rinforzato il proprio supporto diventando Silver Sponsor della Stella del Sud per gli impegni stagionali 2021/22 in Italia e in Europa".

La sede situata in via Brindisi s.n.c. a Mesagne, dispone delle più avanzate apparecchiature integrate tra loro per mezzo di complessi ed evoluti sistemi informatici per dare vita ad un nuovo modello di struttura sanitaria di ultima generazione. Il team formato da specialisti e operatori altamente qualificati assicura percorsi di diagnosi e di cura personalizzati.