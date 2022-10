Happy Casa domina a Groningen: prima vittoria in Europe Cup

BRINDISI – Primo acuto europeo per la Happy Casa Brindisi. Gli uomini di coach Vitucci si sono imposti (65-87) sul parquet degli olandesi del Donar Groningen, nella seconda giornata della fase a gironi della Fiba Europe Cup. La partita non è mai stata in discussione. Fin dalle prime battute la New Basket ha preso il sopravvento. Lampante il divario tecnico con la squadra allenata da Matthew Otten, che non ha mai dato l’impressione di poter invertire l’inerzia di una gara a senso unico.

Sempre avanti nel primo tempo, Brindisi ha preso definitivamente il largo nel terzo periodo, trascinata da Reed (24 punti) e Burnell (22 punti). Ancora indietro Bowman (6 punti). In cabina di regia ha confermato la sua affidabilità Bruno Mascolo (9 punti). Bene anche Etou (9). Si è visto poco Perkins (5). Quattro i punti realizzati da Bayehe

La partita è andata in scena in un palazzetto semideserto, dove si è sentito il caloroso tifo di un gruppo di giovani tifosi brindisini (foto in basso) che si sono sobbarcati una lunga e impegnativa trasferta pur di stare vicini alla propria squadra. Si tratta di Francesco Lillo, Fabrizio Di Rienzo, Daniele Di Rienzo e Cosimo Piliego. A loro si sono uniti alcuni studenti brindisini che studiano in Olanda nell’ambito del progetto Erasmus, oltre al cugino di Bruno Mascolo. Dietro alla panchina della Happy Casa campeggiavano, bene in vista, i vessilli del tifo brindisino.

Con questa vittoria, Brindisi riscatta la sconfitta rimediata nella gara d’esordio contro il Budivelnyk Kyiv, che oggi è stato superato dagli estoni del Kalev/Cramo (74-83). Già a partire da domani, la New Basket dovrà preparare la gara di campionato contro la Germani Brescia in programma domenica prossima (ore 17) al PalaPentassuglia. Mercoledì 26 ottobre, invece, altro impegno casalingo in Europe Cup, contro il Kalev/Cramo.