Happy Casa: vittoria pesante contro Reggio Emilia e divorzio con J. Perkins

BRINDISI – Dopo la debacle di Sassari, la Happy Casa Brindisi risponde presente. Contro la Unahotels Reggio Emilia è arrivata stasera, al PalaPentassuglia, la classica vittoria (89-75) del riscatto, in una serata che segna il divorzio con Josh Perkins. L’atleta americano ha infatti seguito i suoi ormai ex compagni dalla tribuna. A fine match, ai microfoni di Ciccio Riccio, il presidente Nando Marino ha spiegato che in giornata è stata definita la risoluzione consensuale del contratto con l’atleta americano, che ha evidentemente deluso rispetto alle aspettative con cui era stato ingaggiato la scorsa estate. Al momento la società, come affermato dallo stesso Marino, non ha intenzione di tornare sul mercato per colmare questo vuoto.

Tornando all’impegno odierno, gli uomini di coach Vitucci hanno dominato una partita che non ha mai avuto storia. Fin dalle prime battute la New Basket ha impresso la propria impronta alla gara, chiudendo il primo quarto con un vantaggio di nove punti (23-14), ribadito anche al termine del primo tempo. Il terzo periodo è stato quello della fuga decisiva. Brindisi infatti vola sul più 18. Nell’ultima frazione, il distacco arriva fino a un massimo di 21 lunghezze. La squadra di coach Attilio Caja (costretto a casa dal Covid, è stato sostituito dal vice Federico Fucà) non ha mai dato l’impressione di poter ribaltare l’inerzia della partita.

Si tratta di un successo fondamentale per Brindisi, conseguito contro un avversario con cui era appaiata a quota 16 punti in classifica. La giornata odierna (la 19esima del campionato di Serie A) era infatti uno spartiacque per la Stella del sud, che in caso di sconfitta sarebbe precipitata verso la zona a rischio della graduatoria. La vittoria, invece, rilancia le ambizioni brindisine in ottica playoff. L’attesa reazione, dunque, è arrivata, sia sul piano mentale che su quello del gioco. Ottime le indicazioni arrivate da Adrian (17 punti) e Gaspardo (14). I due lunghi, nella serata no di Nick Perkins (9), hanno preso Brindisi per mano nelle fase più delicate della partita. In crescita Alessandro Gentile (8) al suo esordio casalingo. Buone le prove in regia di Zanelli (6) e Wes Clark (7), da cui però ci si attende di più in termini realizzativi e di assist. Nel frattempo si conta di mettere a disposizione di Vitucci anche De Zeeuw, che arrivato lunedì scorso a Brindisi in condizioni fisiche non ottimali, oggi non è andato neanche a referto.

Adesso sarà essenziale trovare continuità: parola sconosciuta per la New Basket, dopo il filotto di sei vittorie consecutive piazzato nella fase iniziale del campionato. L’obiettivo immediato è quello di andare a imporsi domenica prossima (ore 18:30) in casa della Fortitudo Bologna, a caccia di una vittoria esterne che manda da novembre, per poi proiettarsi verso le Final Eight di Pesaro.

Primo quarto

La Happy Casa parte con Adrian, Clark, Gaspardo, Chappell, Nick Perkins. Reggio Emilia risponde con Thompson, Hopkins, Cinciarini, Johnson, Olisevicius. Brillante l’avvio della Happy Casa, con Adrian e Gaspardo subito “caldi”. Al 5’, con unta tripla di Clark, Brindisi è avanti di 13 (18-5). Alla fine della frazione, il vantaggio è di 9 lunghezze (23-14).

Secondo quarto

L’inerzia è in mano alla Happy Casa, che in avvio di secondo periodo può contare anche sull’apporto di Alessandro Gentile. La Unahotels non riesce a leggere le trame di gioco avversarie. Al 12’, gli ospiti sono sotto di 14 (28-14). A spezzare il dominio della Happy Casa è l’ingresso di Strautins, che con due triple riporta il distacco sotto la doppia cifra (29-23 al 15’). Alla fine del primo tempo, Brindisi conduce di 9 (40-31).

Terzo quarto

Dopo l’intervallo lungo Brindisi ha ancora il vento in poppa. Al 23’ la partita subisce un’interruzione di oltre 6 minuti, per un problema al cronometro. Dopo lo stop, Reggio aumenta i ritmi. Trascinati in regia da Cinciarini, gli emiliani al 27’ riaprono i giochi (50-47). Il tentativo di aggancio viene prontamente respinto da Brindisi, che al termine del periodo, con un break di 9-0, allunga sul + 12 (59-47).

Ultimo quarto

Nelle prime battute della quarta frazione la Happy Casa allunga ancora, volando sul + 18 (69-51 al 33’). Reggio non dà cenni di ripresa. Brindisi continua a “infierire”, incrementando ulteriormente il gap (77-56 al 35’). Dopo aver toccato il fondo, la Unahotels reagisce, fino a dimezzare il divario (84-72 al 38’), ma senza alcuna speranza di recupero.