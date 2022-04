La Happy Casa torna alla vittoria contro Trieste e brinda alla salvezza

BRINDISI - La New Basket torna alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive e conquista la salvezza matematica. Al PalaPentassuglia, contro Trieste (96-87) degli ex Banks e Campogrande, è arrivato finalmente il riscatto per gli uomini di coach Vitucci, reduci da un periodo nero che aveva fatto palesare i fantasmi di un infausto finale di campionato. Adesso, a due giornate dalla fine, messa al sicuro la partecipazione al massimo campionato anche per la stagione 2022-23 (l'undicesima consecutiva in Serie A), Brindisi può anche coltivare qualche piccola velleità di qualificazione alla zona playoff, anche se i prossimi due avversari saranno durissimi. Basti pensare che la New Basket domenica prossima farà visita all'Armani Milano, per poi chiudere, sette giorni dopo, sul parquet amico contro Tortona. Sarà quindi necessario vincerle entrambe e guardare ai risultati delle altre per ambire all'ottavo posto.

Contro l'Allianz Pallacanestro di coach Ciani la gara è stata equilibrata per i primi tre quarti, con scambi di mini allunghi mai andati oltre le sette lunghezze di divario. A differenza di quanto accaduto nelle ultime settimane, è nell'ultimo quarto che Brindisi ha steso gli avversari, conquistando, a cinque minuti da termine, un margine di nove punti.

Per la prima volta al completo dopo una serie nera di infortuni, la New Basket ha sfoderato l'orgoglio nella gara decisiva del campionato. In virtù del ko rimediato dalla Fortitudo Bologna a Varese, in realtà, anche in caso di sconfitta l'obiettivo della salvezza non sarebbe sfuggito. Ma era giusto celebrare con una vittoria, davanti a uno slendido pubblico, l'agognato traguardo.

Primo quarto

La Happy Casa parte con Harrison, Redivo, Udom, Perkins, Clark. Buono l’approccio della New Basket, con un Redivo subito in palla. Buona anche la partenza di Trieste. La leggera supremazia della Happy Casa si concretizza nella giocata da tre del +5 realizzata da Perkins al 7’ (14-9). Alla fine del quarto, subito dopo il canestro del sorpasso degli ospiti, Harrison entra in partita con la tripla del +1 (22-21)

Secondo quarto

In avvio di secondo periodo la Happy Casa cala di intensità. Un po’ più vivace Trieste, nel contesto di una gara comunque equilibrata. Al 15’, gli ospiti conducono di 6 (25-31). Brindisi è imballata. Solo Gentile riesce a creare grattacapi a Trieste. Alla fine del primo tempo, la New Basket è sotto di 4 (41-45).

Terzo quarto

Nel terzo periodo, reduce da un primo tempo sotto tono, si accende finalmente Harrison, che dà una scossa alla Happy Casa. La partita è sempre sui binari dell’equilibrio. Al 25’ Clark, con una tripla, dà a Brindisi un margine di 5 punti (59-54). Con l’inerzia dalla sua, Brindisi al 28’ allunga sul + 7 (67-60), ma Trieste replica con un contro break che al 29’ le garantisce un nuovo vantaggio (67-68). Fra sorpassi e controsorpassi, alla fine della frazione la New Basket è avanti di uno (72-69).

Ultimo quarto

In avvio di quarto periodo Brindisi cerca di dare un nuovo strappo, ma Trieste è sempre lì pronta a controbattere. Al 35’ Visconti fa sussultare il PalaPentassuglia con la tripla dell’83-78. Poi Zanella, dalla lunetta, realizza i canestri del +7 (85-78). La New Basket è in controllo del match. Al 28', con una giocata da tre di Udom, la New Basket vola sul + 9 (90-81). Per gli ospiti è il colpo del ko.