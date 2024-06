Happy Casa Brindisi, Bayehe saluta la società: rescisso il contratto

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica che l'atleta Jordan Bayehe ha esercitato, entro i termini previsti, la clausola onerosa di uscita dal contratto che lo legava alla società biancoazzurra.

Due stagioni sportive per un totale di 70 partite complessive disputate con i colori della New Basket in Legabasket Serie A, playoff scudetto e Fiba Europe Cup, "dimostrando ogni giorno grande dedizione e senso di responsabilità", chiosano dalla società.

Il comunicato si conclude con queste parole: "Ringraziandolo per il lavoro svolto, rivolgiamo a lui e alla sua intera famiglia i più sinceri auguri per le migliori fortune personali e professionali".