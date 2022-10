Happy Casa, Brindisi-Brescia: al via la vendita dei biglietti

BRINDISI - Dopo la prima entusiasmante vittoria in campionato davanti ai tifosi biancoazzurri, la Happy Casa Brindisi ospiterà nel prossimo turno casalingo la Germani Brescia. Un test probante, una sfida che richiederà un grande impegno sul campo e il sostegno anche dal pubblico del PalaPentassuglia.

A partire da oggi sarà possibile acquistare i biglietti per Happy Casa Brindisi-Germani Brescia, in programma domenica 23 ottobre alle ore 17. Biglietti in vendita a partire da 14 euro al New Basket Store (09:30-13:00; 17-20:30), online su www.vivaticket.it e presso i punti vendita abilitati sul territorio.