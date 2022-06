Happy Casa Brindisi, completato staff tecnico: Fabio Corbani è il nuovo vice allenatore

BRINDISI - Fabio Corbani è il nuovo vice allenatore della Happy Casa Brindisi. Milanese classe 1966, sarà il primo assistente allenatore di coach Frank Vitucci, completando lo staff tecnico biancoazzurro con il confermato Mattia Consoli. Grande esperienza nei settori giovanili d’Italia (Milano 1991-1997, Casalpusterlengo 1999-2003, Treviso 2006-2009) detiene il record di quattro scudetti juniores vinti in dieci anni, consacrato nel 2009 dal Premio Reverberi per la sezione giovanile e nel 2016 della qualifica di ‘allenatore benemerito’ dalla FIP. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di head coach a Novara, Piacenza, Biella, Roma (Virtus ed Eurobasket), Orzinuovi in Legadue e Cantù in Serie A. Nel gennaio 2021 è entrato a far parte dello staff tecnico della nazionale svizzera nelle qualificazioni a Eurobasket 2022.

La ‘Brindisi connection’ si lega con Frank Vitucci e Simone Giofrè: Corbani è stato infatti assistente di Vitucci alla Benetton Treviso nella stagione 2009/10 e ha lavorato da capo allenatore con Giofrè nel ruolo di General Manager alla Virtus Roma 2016/17.