Happy Casa convincente contro Den Bosch: domenica la finale per la Champions league

BRINDISI – Trascinata da un super Morris, la Happy Casa Brindisi supera anche gli olandesi dell’Heroes Den Bosch (78-63) e stacca il biglietto per la finale del torneo di qualificazione per la Fiba Champions League che si disputerà domenica (1 ottobre), alle ore 17.30, contro i francesi dello Cholet Basket, che si sono imposti per 96-88 sulla Pallacanestro Varese, nell’altra semifinale del raggruppamento.

Gli uomini di coach Corbani hanno fatto importanti progressi rispetto alla vittoria conquistata contro Oradea ottenuta mercoledì, nel match valevole per i quarti di finale. Sul parquet di Antalya (Turchia) la New Basket ha sofferto solo nel primo quarto, chiuso sotto di sei (13-19), il roster allenato da Erik Braal.

A partire dalla seconda frazione Brindisi ha preso il sopravvento, in un crescendo continuo. La Stella del Sud ha chiuso il primo tempo avanti di 11 (26-15). Nel terzo tempo gli uomini di Corbani hanno mantenuto il vantaggio in stabilmente in doppia cifra. Nell’ultima frazione hanno dato la spallata finale, fino a costruire un massimo vantaggio di oltre 20 punti.

Brindisi ha tirato con un ottimo 16/30 da tre. Grande protagonista, come detto, Morris, autore di ben 19 punti. Bene anche Jonhson (12) e Mitchell (11). Poi: Bayehe (10); Senglin (9); Laquintana (6); Laszewski (6); Lombardi (5).