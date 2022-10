Happy Casa stecca l'esordio europeo: il Budivelnyk passa al PalaPentassuglia

BRINDISI - La Happy Casa Brindisi soccombe (70-74) contro gli ucraini del Budivelnyk Kyiv nella gara d’esordio dell’Europe Cup. In un PalaPentassuglia semi vuoto, la squadra di coach Vitucci è stata sempre all’inseguimento del roster allenato da Plekhano, fra le cui file militano gli ex Barber e Grant. In una gara in cui ha accumulato un massimo distacco di 14 lunghezze, a più riprese, trascinata da Perkins (17 punti) e Reed (17), la Happy Casa ha tentato di rifarsi sotto e nell’ultimo periodo, tornata a un solo possesso di distacco dagli avversari, ha sfiorato la rimonta. Nel complesso la New Basket ha pagato un pessimo primo tempo, costellato di errori e imprecisioni.

Quello contro gli ucraini è stato ad ogni modo un buon test, in vista della tostissima trasferta in programma domenica prossima (alle ore 16) sul parquet dell’Armani Milano. Nell’altra partita del girone F dell’Europe Cup, gli estoni del Bc Kalev/Cramo, sul parquet amico di Tallin, si sono imposti per 75-65 sugli olandesi del Donar Groningen, prossimi avversari della Happy Casa nel match in programma mercoledì 19 ottobre nei Paesi Bassi. L’incasso della partita contro il Budivelnyk sarà devoluto alla popolazione ucraina.

Primo quarto

Prima della palla a due, giocatori e staff tecnici posano insieme per un foto, mostrando una bandiera dell’Ucraina. La Happy Casa Brindisi parte con Etou, Burnell, Reed, Bowman, Perkins. Budivelnyk risponde con Barber, Grant, Goodwin, Bobrov, Kolomoisky. Gli ospiti hanno un approccio più determinato rispetto alla New Basket, che nei primi minuti si perde in soluzioni offensive alquanto confuse. Più brillanti invece le iniziative degli ospiti, che al 6’ sono avanti di sette (6-14). Fra le file della Happy Casa vanno a segno solo Perkins (nove punti in un quarto) e Reed (quattro punti in 10 minuti). Alla fine del periodo, Brindisi è sotto di nove (13-21).

Secondo quarto

Un’apaica New Basket fatica a trovare il bandolo della matassa. Al 12’, Kyviv va sul + 12 (13-25). Mascolo cerca di dare vivacità alla manovra. Sua la tripla che al 14’ fa scendere il gap a sette lunghezze (18-25), ma Brindisi commette una sfilza di errori, mentre Budivelnyk, con lucidità, allunga sul + 13 (18-31 al 16’). A dare una scossa ai suoi ci pensa Riismaa, che al 16’ mette due canestri di fila, di cui uno da tre, facendo tornare il distacco a una sola cifra (23-31). I tentativi della New Basket di rifarsi sotto vengono neutralizzati a più riprese da Budivelnyk. Al 20’, il vantaggio torna in doppia cifra (30-41). All’intervallo lungo, il defict sale a 13 punti (30-43).

Terzo quarto

L’intervallo lungo non porta particolare giovamento. Budivelnyk mantiene il controllo del gioco anche in avvio del terzo periodo. Al 24’ ci sono nuovamente 14 punti di differenza (36-50) fra le due compagini. Brindisi si aggrappa a Perkins, Reed e Mascolo per rientrare in partita. Al 29’, il margine si riduce a otto punti (49-57). Grazie a una difesa finalmente tenace, alla fine del quarto il distacco scende ancora (51-57).

Ultimo quarto

L’inerzia pro New Basket prosegue anche in avvio di ultimo quarto, quando Brindisi torna a solo quattro punti di distanza dagli avversari (53-57 al 32’), ma gli ucraini non mollano e al 33’ tornano sul + 9 (53-62). Partita segata? No, perché la Happy Casa ha una nuova, impetuosa, reazione. Trascinata da Perkins, Reed e Mascolo, la squadra di Vitucci riapre i giochi (58-62 al 36’). Al 38’, la Happy Casa torna a un solo possesso di distanza (61-63). Mascolo sbaglia il tiro del pareggio. Kyiv ne approfitta. A un minuto dalla fine, gli ucraini sono sul 61-67. Il vantaggio viene gestito fino al termine.