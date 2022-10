Happy Casa si aggiudica un finale thrilling: vittoria contro il Kalev e primato nel girone

BRINDISI - Una Happy Casa Brindisi tosta e determinata si impone (88-86) sugli estoni del Kalev/Cramo, squadra di Tallin, conquistando la vetta del firone F di EuropeCup, giunto oggi (mercoledì 26 ottobre) alla terza giornata. Nell'ultimo periodo la New Basket Brindisi ha messo a segno l'allungo decisivo, accaparrandosi l'inerzia di una partita che nei primi tre quarti (ognuno dei quali conclusosi con un risultato di parità) era stata in totale equilibrio. A cambiare il volto della partita è stata la fiammata con cui gli uomini di coach Vitucci, nei primi sei minuti della quarta frazione, hanno messo alle corde gli avversari, volando sul + 12.

Ma nel finale c'è stato da sudare per respingere il prepotente tentativo di rimonta del Kalev. La New Basket, a 14 secondi dalla fine, regala un contropiede su una rimessa sballata, regalando agli avversari i canestri (con una giocata da tre) del più 1. Ma sull'azione successiva, a quattro secondi dalla fine, è il roster allenato da Heiko Rannula a farla grossa, commettendo un fallo sportivo. Perkins, implacabile dalla lunetta, realizza regala i canestri del sorpasso definitivo. Subito dopo la sirena si accende una mischia, prontamente sedata dagli staff delle due squadre, cui si è aggiunto anche il presidente della Happy Casa, Nando Marino, a fare da paciere.

SI rilanciano dunque le ambizioni europee della Happy Casa. Adesso sono infatti tre le squadre al primo posto del girone, a quota cinque punti. SI tratta della stessa Stella del Sud, del Kalev e degli ucraini del Budivelnyk di Kyiv, che si sono imposti per 74-61 sugli olandesi del Donar Groningen, ultimi a quota tre punti. Domenica prossima, la Happy Casa tornerà in campo a Reggio Emilia (palla a due alle ore 19) per la quinta giornata del campionato di Serie A. Mercoledì prossimo (2 novembre) altra sfida di Europe Cup sul parquet del Budibelnyk.

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Burnell, Reed, Bowman, Mezzanotte, Perkins. Il Kalev/Cramo risponde con Gilbert, Van Beck, Konontsuk, Toom, Maiers.

Una raffica di triple su ambo i fronti segna uno scoppiettante avvio di partita. Brindisi ne piazza tre in più rispetto al Kalev. Al 5’, i padroni di casa sono avanti di sette (17-10). Una volta conclusa la “furia” realizzativa della New Basket dalla lunga distanza, gli ospiti riprendono fiato e con un mini break risalgono la china. Al 9’, la Happy Casa si ritrova sotto di quattro (19-23). Ma la reazione di Brindisi è immediata e propizia la contro rimonta. Alla fine del quarto, il risultato è di parità (23-23).

Secondo quarto

Anche il secondo parziale inizia all’insegna dei tiri da tre. Gli estoni ne fanno due di fila, ritagliandosi un margine di sei lunghezze (23-26 al 13’). Le rotazioni giovano però alla Happy Casa, che grazie agli spunti di Bayehe e Riisma tiene a freno l’ardore del Kalev. Al 17’, proprio Riisma sigla, con un sotto mano, il canestro del sorpasso (35-34). La gara si innesta sui binari dell’equilibrio. Alla fine del tempo, è ancora parità (42-42).

Terzo quarto

La situazione di equilibrio si protrae anche nel terzo periodo. Entrambe le squadre difendono con grande intensità. Al 27’, trascinata da Bowman e Perkins, la New Basket piazza un buon allungo, distanziando gli estoni di nove punti (61-52). Ma gli estoni stoppano immediatamente il tentativo di fuga degli avversari. Al 29’, grazie a un mini break di 10-0, gli ospiti sono di nuovo davanti (61-62). Alla fine del terzo quarto, grazie a una tripla di Burnell seguita da un due su due dalla lunetta di Kalev, è ancora parità (64-64).

Ultimo quarto

I ritmi e l’intensità di una sfida ad armi pari aumentano nell’ultimo periodo. Con Mascolo in cabina di regia, la Happy Casa dà un nuovo strappo. Al 34’, una tripla di Riismaa vale il canestro del +8 (77-69). Gli estoni vanno in difficoltà. Brindisi ne approfitta. Al 35’, per la prima volta, il divario è in doppia cifra (81-71). Grazie anche a uno 0 su due di Gilbert dalla lunetta, Brindisi, a quattro minuti dalla fine, vola sul +12 (83-71). Ma gli estoni non mollano. Al 39’ il Kalev si riavvicina, riducendo il distacco a quattro punti (85-81). Al circa un minuto dalla fine è provvidenziale una stoppata con cui Bowman nega a un avversario il canestro del -2. Ma a 14 secondi dalla fine, Brindisi perde palla su una rimessa. Ne scaturisce un contropiede al culmine del quale, con una giocata da tre (canestro più un avventato fallo commesso da Mezzanotte), il Kalev si ritrova in vantaggio. Ma a quattro secondi dalla fine, sono gli ospiti a commettere una clamorosa ingenuità, commettendo un fallo antisportivo. Perkins non sbaglia dalla lunetta, regalando a Brindisi una meritata vittoria.