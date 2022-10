Happy Casa Brindisi, il derby con Gevi Napoli come chance-riscatto

BRINDISI - Formazione priva ancora di Kembe Dixon. La squadra di coach Vitucci scenderà in campo con tanta voglia di schierare la migliore difesa di squadra per vincere il derby contro Napoli.

Il derby del sud ritorna nel campionato di serie A per mettere di fronte due squadre in cerca di rialzarsi dalle sconfitte subite domenica scorsa. Happy Casa Brindisi e Gevi Napoli, infatti, vengono da una prima giornata di campionato che le ha viste sconfitte, sia pure in modo clamorosamente inverso, perché Gevi Napoli ha sfiorato una clamorosa vittoria contro Virtus Bologna, protagonista della partita per 30 minuti dove ha accumulato ben 22 punti di vantaggio, mentre Happy Casa Brindisi ha perso per aver subito un tiro da 3 punti sul filo di sirena, una partita che aveva compromesso con l’allegra difesa del primo tempo. I due coach Frank Vitucci e Maurizio Buscaglia si hanno avuto modo di incontrarsi in partite amichevoli in questa prima parte della stagione ma il derby di campionato è ben altra cosa, una partita in cui notoriamente prevalgono doti sulle doti tecniche l’agonismo, la determinazione e l’intensità difensiva.

"Alé, alé defense” l’urlo per Happy Casa

E’ l’incitamento speciale che sale dagli spalti dei tifosi nell’Olimpo degli stadi del basket americano Nba per reclamare dalla propria squadra la massima concentrazione difensiva, ed lo stesso coro che dovrà alzarsi anche dalle gradinate del PalaPentassuglia all’indirizzo della squadra brindisina. La difesa è apparsa, infatti, il punto debole di Happy Casa, emerso già nelle amichevoli precampionato ed in modo più preoccupante nel primo tempo della partita di Verona, costati 51 punti di passivo ed un grosso dispendio di energie fisiche e mentali che ne hanno poi condizionato la pur prodigiosa rimonta finale rimasta infruttuosa. Certamente coach Vitucci nel corso della settimana avrà lavorato intensamente in palestra insieme al suo staff, per organizzare al meglio la difesa di squadra, impegnandosi in un lavoro non facile, considerato che c’è da mettere insieme diverse caratteristiche tecniche di giocatori che sono ai primi mesi di conoscenza e vengono da culture diverse.

Difficile il recupero di Kembe Dixon

Il giocatore resterà ancora fermo anche contro Gevi Napoli e si parla di un recupero difficile che porterà via ancora molto tempo. Il resto della squadra si è allenato regolarmente e coach Vitucci potrà disporre di tutti gli altri componenti il roster per la partita con Gei Napoli. Ci si attende una prova decisiva di Ky Bowman poiché il play americano è atteso ad assumere con miglior rendimento la leadership della squadra per la sua riconosciuta esperienza e per le note qualità tecniche. Coach Vitucci alternerà Ky Bowman ancora nel ruolo di guardia per fare spazio a Bruno Mascolo, il play che sta fornendo prestazioni convincenti, e ci si attende un apporto decisivo in attacco da parte di Marquise Reed, guardia di qualità ma finora discontinuo. Nick Perkins più attento ed altruista, Jason Burnell, atteso a ripetere le prestazioni dello scorso campionato con Sassari, e Junior Etou dovranno dare consistenza ed intensità difensiva. Nel derby ci sarà ancora spazio anche per Andrea Mezzanotte, giocatore in forte crescita, Jonas Riismaa e Jordan Bayehe.

Gevi Napoli proclama un derby difficile

La squadra di coach Maurizio Buscaglia è stata la mancata protagonista della prima giornata di campionato, per aver sfiorato il clamoroso successo contro la Virtus Bologna, sciupato poi con il crollo dell’ultimo quarto ed il contestuale recupero dei bolognesi. A Brindisi il coach napoletano Buscaglia recupererà il capitano Lorenzo Uglietti ma è dubbia l’utilizzazione di Jordan Howard che lamenta problemi muscolari, mentre proporrà l’eccellente regia di David Michineau e spera che Robert Johnson e che Elijah Stewart ripetano la prestazione con la Virtus Bologna. Gevi Napoli dovrà ancora fare a meno di Emmit William il cui infortunio è risultato più grave del previsto (si tratta di un lesione muscolare al polpaccio della gamba sinistra che lo terrà lontano dai campi di basket per molto tempo) ed ha già provveduto a sostituirlo con il greco Dimitros Agravanis, pivot di 208, che ha positivamente debuttato contro Bologna e che sarà regolarmente in campo nel derby con Happy Casa Brindisi, come l’ex Andrea Zerini che ha lasciato l’ottimo feeling con la tifoseria del PalaPentassuglia.

La domenica del derby del sud

Appuntamento al PalaPentassuglia per il debutto casalingo fra Happy Casa Brindisi e Gevi Napoli. Il derby delsud si gioca domenica 9 ottobre con palla in due alle ore 19.30. La direzione di gara sarà affidata all’arbitro messinese Sahin Tolga Ozge in qualità di primo arbitro, che si avvarrà della collaborazione di Denny Borgioni di Roma e di Alessandro Nicolini di Bagheria(Pa). Al tavolo della giuria come segnapunti ci sarà Maria Maggi di Pulsano(TA), cronometrista sarà Veronica Monica di Brindisi ed al controllo dei 24 secondi Giuseppina Rendinella di Foggia. La partita sarà trasmessa in diretta streaming Tv sulla rete televisiva Eleven Sport ed in chiaro su Eurosport 2 su canale 211 della piattaforma Sky. Radio Ciccio Riccio trasmetterà la partita in diretta radiofonica dal PalaPentassuglia con interviste e commenti, con la puntuale conduzione di Lilly Mazzone e la collaborazione tecnica dell’esperto coach Tonino Bray, questa volta anche in veste di “ex” avendo trascorso una positiva esperienza come giocatore del Napoli in Serie A sotto la guida di coach Elio Pentassuglia.