Happy Casa Brindisi, disponibili i biglietti per le prossime sfide

BRINDISI - A partire dalle ore 12:00 di oggi, giovedì 29 dicembre, sono disponibili i biglietti per assistere alle prossime sfide casalinghe della Happy Casa Brindisi al PalaPentassuglia. Incontri e intrecci importanti per cercare di proseguire al meglio l’undicesimo campionato consecutivo in Serie A e difendere il campo amico che nell’ultima partita ha registrato un sold out dopo quasi tre anni dall’ultima volta pre pandemia.

Partite in programma

Happy Casa Brindisi vs Virtus Segafredo Bologna (match sponsor A2A Life Company) – domenica 22 gennaio ore 16:15

Happy Casa Brindisi vs Unahotels Reggio Emilia – domenica 29 gennaio ore 18:30

Happy Casa Brindisi vs Tezenis Verona – domenica 12 febbraio ore 19:00

Tickets in vendita

New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15)

online sul sito www.vivaticket.it

punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

Gli abbonamenti

Contemporaneamente prosegue la vendita dell’abbonamento per il girone di ritorno (prima partita con la Virtus Bologna). Dalla società specificano: "Abbonarsi conviene ed è vantaggioso rispetto al costo delle singole partite acquistate singolarmente. Inoltre con l’acquisto dell’abbonamento si ottiene il diritto di prelazione su eventuali partite di post season e la prelazione anche per le gare interne della prossima stagione sportiva. Le modalità per abbonarsi sono analoghe alla vendita delle singole partite".