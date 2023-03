Happy Casa strepitosa anche contro Treviso: spettacolo al PalaPentassuglia

BRINDISI - La Happy Casa Brindisi regala un'altra serata all'insegna dello spettacolo al PalaPentassuglia. Gli uomini allenati da coach Vitucci si sono impossti nettamente anche contro un avversario diretto per la lotta playoff come la Nutribullet Treviso (107-84) conquistando la settima partita su otto disputate nel girone di ritorno del campionato di Serie A. Di negativo c'è stato solo un approccio alla partita molle, che ha consentito alla squadra allenata da Marcello Nicola di ritagliarsi un passimo vantaggio di 7 punti Ma già sul finire della frazione la Stella del Sud ha iniziato a prendere il sopravvento. Dal secondo periodo in poi, non c'è stata storia. Evidente la superiorità della Happy Casa rispetto a una Nutribullet che solo a tratti ha abbozzato una timida reazione.

La crescita della Happy Casa è stata esponenziale. Brindisi ha chiuso il primo tempo sul + 15. Alla fine del terzo periodo, il distacco è salito a 24 lunghezze. Nell'ultimo periodo, solo accademia. Brindisi, insomma, al netto della sconfitta rimediata contro Milano, da mesi è in stato di grazia. Gli uomini di Vitucci difendono con tenacia e attaccano con ritmi forsennati che mandano in bambola gli avversari.

Grandi protagonisti Perkins (16 punti), Bowman (15), Reed (14), Mezzanotte (13). Bene anche Mascolo ed Harrison, entrambi a quota 10. Domenica prossima trasferta non semplicein casa di Tortona.

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Burnell, Reed, Lamb, Mascolo, Perkins. Treviso risponde con Banks, Iroegbu, Ellis, Faggian, Jantunen. Complicato l’approccio della Happy Casa, che in avvio soffre i ritmi alti imposti dalla Nutribullet. Gli ospiti si ritagliano subito un margine di 5 punti. Al 7’, il vantaggio sale a 7 (12-19). La manovra della New Basket è imballata. L’unico sbocco è Perkins, sotto le plance. Ma negli ultimi due minuti della frazione Brindisi si sveglia, fino alla bomba del sorpasso, nonché primo vantaggio della Happy Casa, con cui Bowman chiude il primo quarto (22-21).

Secondo quarto

La gara resta equilibrata anche in avvio del secondo periodo. Vitucci inserisce nelle rotazioni Riismaa, Harrison e Mezzanotte. Brindisi non riesce ad allungare. Solo al 17’ riesce a ritagliarsi un margine di 10 lunghezze (45-35), grazie alle iniziative di Riismaa, Mascolo e Harrison. Ingabbiati dalla difesa brindisina, gli ospiti faticano in attacco. Al 20’, trascinata da Harrison, Brindisi va sul +15 (50-35). Il primo tempo si conclude con il medesimo distacco (52-37).

Terzo quarto

Brindisi, dopo l’intervallo lungo, rientra con buon piglio. Al 23, Reed realizza la tripla del +18 (60-42). Al 25’, il vantaggio sale a 19 (63-44). Ma Treviso non si arrende. Costretta alle corde, la Nutribullet stoppa la fuga della Happy Casa e accorcia (65-51 al 27’). DopoAl 28’, Lamb sigla la tripla del + 20 (73-53). Poi il vantaggio tocca quota 22 (75-53). La New Basket è in totale controllo. Al 30’ Lamb piazza il tiro del + 25 (80-55). Alla fine del terzo quarto, dopo che il distacco era arrivato a quota 26, Treviso chiude sotto di 24 (81-57).

Ultimo quarto

Nell’ultimo periodo, la Happy Casa continua a macinare canestri. Mezzanotte, da tre, piazza quello del + 27, al 34’ (87-60). Da quel momento in poi, la gara ha senso solo per le statistiche.