Happy Casa Brindisi in emergenza a Trento ma con la voglia di riscatto

BRINDISI - Happy Casa Brindisi è partita alla volta di Trento dove domani, sabato 9 aprile alle ore 18, affronterà la prima delle tre trasferte consecutive (le altre sono in programma mercoledì a Venezia ed ancora sabato prossimo a Treviso) lasciando a casa Mattia Udom e Adrian Nathan, con la incertezza di dover rinunciare anche a Wes Clark nella prima partita, rimanendo appeso ad un filo di speranza anche l’utilizzazione di Alessandro Gentile e Raphael Gaspardo. Alla vigilia delle tre trasferte consecutive, quando la squadra avrebbe dovuto produrre il massimo rendimento per migliorare la posizione di classifica e riscattare le recenti sconfitte di campionato, coach Vitucci si trova, pertanto, a dover fare i conti con una emergenza imprevista che lo costringerà, per ben che vada, a rivoluzionare il roster ed a dosare le ridotte rotazioni a disposizione.

I problemi di coach Vitucci e la chance-De Zeeuw

Contro Trento coach Vitucci potrà immaginare di ripetere lo starting-five utilizzando Zanelli, il solo play di ruolo a disposizione, affiancandolo nel ruolo di guardia a Visconti oppure a Redivo, spostando ancora Harrison a “3” nel caso in cui non dovese recuperare in tempo utile Gentile o avere come altra scelta Gaspardo per completare il quintetto con il consueto apporto di Nick Perkins sotto i tabelloni. Ma la partita di Trento potrebbe diventare anche l’occasione propizia perché Maxime De Zeeuw (nella foto sotto) possa finalmente dimostrare il suo valore, fin qui inespresso, considerato che coach Vitucci potrebbe accordargli un minutaggio maggiore rispetto alle esibizioni precedenti, viste le ridotte rotazioni a disposizione e privo di lunghi da schierare al fianco di Perkins. Ed è anche giunto anche il momento che il pivot belga dimostri la sua gratitudine alla società, allo staff tecnico ed alla tifoseria che gli hanno accordato grande fiducia richiamandolo in campo, dopo che aveva smesso di giocare da lungo tempo, giocando a Trento una partita di grande impegno.

Alessandro Gentile, l’ex di Trento con il record di 37 punti in EuroCup

Nel campionato 2019-20 Alessandro Gentile ha giocato 33 partite con la squadra di Trento, realizzando una media di 14,3 punti partita, 4,2 rimbalzi e 3 assist, ma il suo nome resta scolpito fra i record più prestigiosi della società per avere realizzato il maggior numero di punti in una competizione europea. Proprio in EuroCup, infatti, contro la formazione Arka Gdyna, Gentile realizzò 37 punti, punteggio mai conseguito prima. Il giocatore, che è partito regolarmente con la squadra, spera di poter giocare contro Trento per rendersi utile e portare il suo contributo alla squadra, anche se non potrà essere nelle migliori condizioni fisiche e di forma, per dimostrare da ex il suo valore tecnico.

Non c’è da fidarsi di Trento in crisi

La squadra di coach Lele Molin, con i suoi 20 punti in classifica, si propone di battere Happy Casa Brindisi e smarcarsi definitivamente dalla zona retrocessione per entrare nella lotteria dei play off scudetto, in diretta concorrenza con la stessa formazione di coach Vitucci. Si dice che sia in crisi per la pesante sconfitta subita a Brescia (86-62) a cui è seguita in settimana la definitiva uscita da EuroCup, battuta dal Partizan di Belgrado con il punteggio di 63-79, anche se va detto che contro la forte formazione Serba la squadra di coach Lele Molin è stata per molto tempo in partita. Dolomiti Energia Trentino può far leva su giocatori di indiscusso valore come Diego Flaccadori e di grande esperienza come Toto Forray, ma anche americani di prestigio come Jonathan Williams, Jordan Caroline, Desonta Bradford, che potrebbero mettere in difficoltà una rimaneggiata Happy Casa Brindisi.

La terna arbitrale

Happy Casa-Dolomiti Energia Trento si gioca al Blm Group Arena di Trento con palla a due alle ore 18 di sabato 9 aprile. La partita sarà diretta dalla terna arbitrale affidata al primo arbitro Saverio Lanzarini di Bologna, che sarà coadiuvato da Alessandro Perciavalle di Torino e Marco Pierantozzi di Ascoli Piceno. La partita sarà trasmessa in diretta dalla rete televisiva Discovery Plus a partire dalle ore 18. La radiocronaca sarà affidata alla emittente brindisina Ciccio Riccio, con inizio della trasmissione dalle 17 e 30, condotta in studio da Lilly Mazzone con il commento tecnico di coach Tonino Bray, ex giocatore di serie A e allenatore con esperienza di panchine prestigiose.