Happy Casa Brindisi specialista in rimonte: a Venezia arriva la terza vittoria consecutiva

BRINDISI - Con un'altra rimonta, la Happy Casa Brindisi si impone nel Taliercio di Venezia (75-76) e conquista la terza vittoria consecutiva, rilanciandosi sempre più in ottica playoff. Dopo un primo quarto equilibrato, la sqadra di coach De Raffaele nel secondo periodo ha giocato meglio del roster di Vitucci, chiudendo il primo tempo avanti di sette. Nel terzo quarto i padroni di casa sono volati sul +11. Ma come già accaduto nei precedenti due impegni contr Virtus Bologna e Reggio Emilia, la Stella del Sud, nel momento più buio, ingrana la marcia e con una grande rimonta chiude la frazione in parità. In un match incanalato sui binari dell'equilibrio, a cinque miniuti dal termine avviene l'episodio chiave.

Venezia, avanti di quattro, ha il possesso del potenziale +6. La palla è fra le mani di Spissu, che colpisce con una manata il suo marcatore, Harrison. Inizialmente la terna arbitrale, valutando la manata involontaria, lascia riprendere il gioco con un possesso pro Reyer. Ma all'istant replay il direttore di gara torna suoi suoi passi, assegnando un fallo antisportivo a Spissu.

La New Basket capitalizza nel migliore dei modi l'opportunità, ritrovandosi, in un amen, sul + 6. Ma c'è ancora da penare per i circa 50 tifosi brindisini presenti al Taliercio e per le migliaia dt sostenitori davanti ai televisori, nel lunch match della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A. All'ultimo minuto, infatti, Venezia riapre i giochi, tornando a un solo punto dalla New Basket. Non solo. A 11 secondi dal termine, i lagunari hanno il possesso del potenziale sorpasso, ma Brindisi difende alla grande, riconquistando palla. Domenica prossima ultimo impegno casalingo contro Verona, prima della sosta per le Final Eight di Coppa Italia.