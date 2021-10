Happy Casa Brindisi, Essepi nuovo silver sponsor della società

BRINDISI - Happy Casa Brindisi annuncia l’ingresso tra i silver sponsor della Essepi Srl, azienda nata nel 2008 con sede in via Italo Balbo 22 a Terlizzi, in provincia di Bari. La Essepi Srl offre soluzioni valide per soddisfare le varie esigenze di confezionamento, protezione e imballaggio dei propri prodotti grazie a sistemi manuali ed automatici a supporto del cliente. Nata nel 2008 con l’obiettivo di divenire una realtà aziendale operante nel settore packaging per l’industria, si è sviluppata nel corso degli anni divenendo un punto di riferimento del settore grazie anche a un servizio di consegna in tutta Italia in sole 48 ore.

L’azienda è costantemente alla ricerca di soluzioni innovative per il confezionamento del packaging, con prodotti green a bassi spessori. Un vasto assortimento di articoli ed elevati standard qualitativi rappresentano un ottimo punto di partenza per l’implementazione del servizio di personalizzazione del materiale. Inoltre sono rivenditori ufficiali in Puglia dell’azienda Robopac, leader mondiale di macchine per l’imballaggio specializzate in soluzioni di fine linea come avvolgitrici, semiautomatiche, confezionatrici con film termoretraibile e una restante gamma di soluzioni adatte per qualsiasi esigenza di imballaggio.