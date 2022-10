Happy Casa si ferma a due secondi dalla clamorosa vittoria contro Olimpia Milano

La fantastica impresa di Happy Casa ha cominciato a prendere corpo quando mancavano pochi secondi alla fine della partita. La squadra di coach Vitucci ha iniziato a crederci quando Marcquise Reed ha portato Happy Casa al primo sorpasso (74-75) sui “giganti” dell’Olimpia e ha poi tenuto il campo alla pari con l’autorevolezza e la ferma determinazione di voler vincere la partita-impossibile. Così prima Ky Bowman (2 tiri liberi realizzati) e poi ancora Marcquise Reed hanno fissato il nuovo pari (78-78) a 53“ dalla fine. Happy Casa è apparsa padrona del campo è più determinata di Olimpia Milano a voler portare a casa una vittoria insperata e dopo la nuova parità (80-80) ancora un superlativo Reed, in penetrazione, ha messo a segno il vantaggio di 2 punti (80-82) che sembrava poter essere il sigillo su una vittoria esaltante quando mancavano appena 2 secondi alla fine della partita. Sarebbe stata eguagliata la superlativa impresa di Harrison, Thompson, Willis, Perkins (82-88) del 13 dicembre 2020 ma, invece, il destino, sotto forma di “rimessa” era ancora una volta dietro l’angolo

La lunga storia delle rimesse fatali

E ancora una volta Happy Casa Brindisi ha dovuto lasciare la vittoria per una sconfitta di “rimessa”. Coach Ettore Messina ha chiesto un time out per organizzare il tiro della disperazione della sua squadra con rimessa che andava operata nella metà campo di Happy Casa, quando mancavano 2 secondi alla fine della partita e 2 punti da recuperare. Coach Vitucci aveva ancora una fallo da spendere e si pensava che lo avrebbe utilizzato per guadagnare il tempo fino alla conclusione dell’incontro. Probabilmente, però, nel corso del suo time out l’allenatore brindisino ha dovuto ripensare all’atteggiamento avuto dagli arbitri Paternicò, Grigioni e Pepponi nella gestione dei falli e che ha costretto Happy Casa Brindisi a giocare sempre in “bonus”, ma anche al tecnico fischiato alla panchina per le giuste proteste, e anche che fino a quel momento della partita Olimpia Milano aveva tirato da 3 punti con 6/25. E allora sulla rimessa di Devon Hall la palla è arrivata agevolmente (forse si sarebbe dovuto ostacolare di più la rimessa) a Voigtmann mentre Hall si spostava a ricevere e tirare da lunga distanza con Burnell in lieve ritardo nell’avvicinamento alla marcatura. Era il tiro che fissava il risultato finale di 83-82 a favore di Milano fra l’esultanza dei giocatori di coach Messina e la delusione di quelli brindisini.

Happy Casa guadagna autostima

Sicuramente la partita disputata sul campo di Olimpia Milano darà nuova autostima alla squadra di coach Vitucci che ora sa di poter competere con successo contro qualsiasi avversario. E la squadra guadagna anche la stima della tifoseria che aveva accolto l’inizio della stagione con qualche dubbio sulla consistenza del roster. Soprattutto nel secondo tempo, a Milano si è finalmente vista una squadra in grado di lottare su ogni pallone, di giocare anche in difesa con grande determinazione e coraggio contro avversari fra i più forti della serie A. La squadra ha portato quattro uomini in doppia cifra, Burnell (17), Reed (16), Bowman (17) e Perkins (12) è notevolmente migliorata nei tiri liberi dalla lunetta (20/24), ha tenuto testa nei rimbalzi con 32 catturati nei confronti dei 38 di Milano. Dalla trasferta di Milano esce una squadra rigenerata che ha ritrovato in Ky Bowman il giocatore che dovrà fare la differenza nel corso del campionato, ha confermato il ruolo centrale che potrà svolgere Marcquise Reed in attacco ed i continui progressi di Perkins, Burnell, Etou e Mascolo. Coach Vitucci continua a fare pieno affidamento su Mezzanotte e sul positivo minutaggio assegnato meritatamente a Riismaa e Bayehe.

Mercoledì in Olanda per una vittoria in Euro Cup

Happy Casa è già in Olanda per affrontare il secondo turno di Fiba Euro Cup contro la formazione di Donar Groningen. Coach Vitucci chiederà alla squadra un nuovo impego per vincere la prima partita dopo il deludente debutto al PalaPentassuglia contro la formazione di Kiev.