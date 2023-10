Happy Casa riparte in campionato contro Reggio Emilia: inizia il "ciclo Corbani"

BRINDISI - Al dodicesimo campionato di orgogliosa permanenza in serie A di basket, la New Basket Brindisi, sponsorizzata Happy Casa, si affida all’esperienza e alla abilità di coach Fabio Corbani, già “assistant” nello scorso campionato. Una scelta non casuale ma voluta e ponderata dal presidente Nando Marino e dalla società New Basket, che ha potuto verificare nel corso della passata stagione agonistica con quanta passione e professionalità coach Fabio Corbani si è dedicato alla squadra, curando i particolari e ogni singolo giocatore, trattenendosi in palestra oltre ogni orario permesso. D’altra parte, il curriculum professionale e la storia personale di coach Fabio Corbani invitavano a non andare in giro per individuare un’altra figura a cui affidare la squadra, in previsione della nuova stagione agonistica, dopo che Happy Casa Brindisi aveva stentato a raggiungere uno solo degli obiettivi voluti dalla stesa società.

La storia di coach Corbani

Il curriculum di coach Fabiani e la conoscenza diretta avuta nella scorsa stagione agonistica hanno indirizzato la società ad affidare la squadra a Corbani con la responsabilità di head coach. Una carriera ricca di esperienze e di successi significativi raccolti sui principali palcoscenici del basket nazionale, a iniziare dall’Olimpia Milano, con cui ha conquistato ben quattro scudetti nazionali juniores. Le sue indiscusse capacità di far crescere campioni (ha tirato su gente come Danilo Gallinari, Claudio Ndoja, Pietro Aradori e Mitchel Poletti dal vivaio di Casalpusterlengo!) sono note. E può anche vantare una medaglia d’argento con la nazionale under 20 nei campionati europei di Bilbao e tante esperienze positive che lo hanno portato a conquistare il premio Reverberi 2009, quale miglior allenatore del settore giovanile di club (Benetton Treviso). E d’altra parte non si arriva sulle panchine più prestigiose d’Italia e d’Europa come Olimpia Milano, Cantù, Benetton Treviso e la nazionale under 20, se non si hanno doti e qualità tecniche e la giusta personalità

E' l'inizio del "ciclo Corbani"

E’ ora pronto a debuttare da head coach sulla panchina di Happy Casa Brindisi e iniziare un nuovo ciclo, a cominciare dalla prima partita di campionato contro Reggio Emilia, in programma al PalaPentassuglia.

Ma, coach Fabio Corbani, con quali obbiettivi e quali ambizioni?

“Mi propongo di formare un gruppo in grado di regalare emozioni, di giocare un basket moderno e dinamico che risponda alle esigenze dei tifosi e che tenga conto dei risultati e degli obiettivi proposti dalla società e dagli sponsor. Il basket è uno sport in continua evoluzione ed è necessario offrire spettacolo anche per riportare le nuove generazioni nel PalaPentassuglia e in genere nei palasport italiani. I giovani sono abituati a vedere in televisione le partite di Nba e perciò bisogna offrire loro basket-spettacolo non noioso e chiuso in rigidi schemi”.

Che basket giocherà Happy Casa Brindisi? quello visto in pre-season del "corri e tira"?

“Sono soddisfatto dell’andamento avuto dalla squadra in questa pre-season. Certamente Happy Casa giocherà un basket attuale, moderno e divertente. Il 'run and gan' già visto sarà confermato in campionato, ma non un semplice 'corri e tira', perché questa è l’idea base all’interno della quale c’è una precisa organizzazione di gioco che richiede applicazione e concentrazione”.

Non teme di compromettere la migliore solidità difensiva della squadra con il ripetersi di mismatch?

“Nel basket attuale le partite si vincono con i tiri da 3 punti. Alla squadra chiedo che in difesa vengano limitate le realizzazioni da 3 punti delle squadre avversarie, 'sporcando' tutti i i palloni possibili e i tiri comodi, perché è meglio prendere 5 canestri facili e subire magari qualche schiacciata, che 10 tiri da 3 punti in campo aperto. La squadra è tuttavia destinata a migliorare e perfezionare i meccanismi dei cambi difensivi, crescendo l’intesa fra i giocatori e con la continua applicazione, evitando 'mismatch' e malintesi fra difensori”.

Quale ruolo avrà Happy Casa in campionato?

“Cercheremo di essere competitivi per quanto possibile e poi vedremo cosa saremo in grado di produrre sul campo. Ora ci attendono due battaglie, la prima con Reggio Emilia, squadra molto forte che ha punti nelle mani e ha avuto tutto il tempo per studiarci in questa fase di precampionato, che dispone di un ottimo roster, e poi la difficile trasferta di Derthona, una delle squadre attrezzate per competere per le prime posizioni della classifica. Le prime 5 partite di campionato ci diranno dove potrà arrivare Happy Casa e quale ruolo potrà avere in campionato”.

Happy Casa Brindisi-Unahotels Reggio Emilia

Si gioca al PalaPentassuglia mercoledì 4 ottobre alle ore 20.30. La squadra di coach Corbani dovrà fare ancora ameno di Xavier Sneed ma potrà utilizzare per la prima volta il neo acquisto Thomas Kyzling. La partita sarà diretta dalla terna arbitrale guidata da Lorenzo Baldini di Firenze, da Alessandro Nicolini di Bagheria e da Marco Cattani da Pescara. L’emittente televisiva “Antenna Sud” proporrà collegamenti dal PalaPentassuglia a cura di Antonio Celeste. La stessa emittente trasmetterà la telecronaca della partita il giorno successivo con il commento di Francesco Guadalupi. La radiocronaca dal PalaPentassuglia sarà affidata all’emittente brindisina “Ciccio Riccio” e condotta dalla giornalista Lilly Mazzone con la collaborazione e il commento tecnico di coach Tonino Bray.