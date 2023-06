Happy Casa Brindisi, parte la nuova campagna abbonamenti: novità sui prezzi

BRINDISI - Dopo un'annata (quella passata) in cui il PalaPentassuglia ha vissuto giornate memorabili, Happy Casa Brindisi lancia la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2023/24 di Lega A.

Un altro campionato della massima serie italiana da vivere, passo dopo passo e partita dopo partita, per costruire la migliore storia possibile in Serie A.

Ecco le novità

Cambiano i prezzi nelle tribune superiori: la tribuna verde e quella gialla avranno un costo differente cosi come la tribuna blu. Si configurano, dunque, ben 4 categorie di prezzo al posto delle 2 degli ultimi anni.

Cambia, inoltre, la modalità di emissione. Il titolo diventa digitale e tutti coloro che acquisteranno un abbonamento riceveranno sulla propria casella email il formato pdf valido per l’ingresso. Questa modalità elimina tutte le problematiche legate allo smarrimento delle tessere. Inoltre sarà possibile accedere al palazzetto semplicemente mostrando il codice a barre dell’abbonamento attraverso un qualunque dispositivo mobile.

Per coloro che effettueranno l’abbonamento presso il New Basket Store, sarà tuttavia possibile (su richiesta) ricevere l’abbonamento stampato su classica tesserina plastificata.

Cambia la disponibilità nei settori. Tutti gli abbonati 2022/23 avranno il diritto di confermare il proprio posto e, in una prima fase, avranno anche la possibilità esclusiva di cambiarlo per sceglierne uno nuovo anche in settore differente. Una volta terminata questa fase, la società si riserva di effettuare blocchi funzionali parziali o anche globali di alcuni settori che non saranno più disponibili durante la fase di vendita libera. Tali posti saranno utilizzati durante la stagione per lo sviluppo di attività con scuole e gruppi sportivi.

Modalità

Sono incluse tutte le 15 partite di regular season Lba; i titolari di abbonamento avranno diritto di prelazione ad eventuali altri eventi durante il corso della stagione.

Ogni forma di abbonamento avrà sempre un risparmio rispetto all’acquisto delle singole partite durante l’arco della stagione, le quali saranno suddivise in tre diverse categorie di prezzo: categoria A (2 partite), categoria B (5 partite), categoria C (8 partite).

L’abbonamento è intestato a persona fisica o azienda, ma cedibile a terzi e utilizzabile senza effettuare il cambio di nominativo durante tutto l’arco della stagione sportiva.

Prelazione abbonati

Da giovedì 22 giugno ore 10.00 fino a sabato 1 luglio alle 20.15, gli abbonati alla stagione 2022/23 potranno esercitare la prelazione sul proprio posto sia online sul portale Vivaticket che presso il New Basket Store. Durante questa fase è possibile cambiare posto esclusivamente presso lo store.

Da lunedì 3 luglio ore 17.00 a lunedì 10 luglio ore 20.15, prosegue la prelazione riservata agli abbonati, i cui posti saranno ancora bloccati in attesa della scadenza del termine ultimo ai fini del rinnovo. Anche in questo caso, il cambio di posto si potrà esercitare esclusivamente presso il New Basket Store.

La società si riserva di oscurare blocchi funzionali parziali o globali di alcuni settori. Tali posti saranno utilizzati durante la stagione per lo sviluppo di attività con scuole e gruppi sportivi.

Vendita libera

Partirà da giovedì 13 luglio alle ore 10.00. I posti non rinnovati dagli abbonati verranno sbloccati e resi disponibili per i nuovi utenti presso:

• New Basket Store di Corso Garibaldi, 29

• Punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale

• online sul sito www.vivaticket.it