Happy Casa Brindisi, il presidente Marino: "Fari puntati sul mercato"

BRINDISI - L’infortunio subito da capitan Alessandro Zanelli contro Pesaro sta condizionando le scelte di mercato programmate dalla società e dallo staff tecnico. “Per il momento la società, in accordo con lo staff tecnico, resta in standby ma con i fari puntati su tutto quello che il mercato potrà proporre, per operare la prima soluzione migliore e la scelta più opportuna - ha dichiarato il presidente Nando Marino - Purtroppo l’infortunio subito da Alessandro Zanelli (foto sotto, ndr) complica il nostro programma perché prendere decisioni affrettate ora potrebbe significare poi non poter più porre altri rimedi. Nel breve abbiamo intanto piena fiducia nella squadra e nella possibilità di lavorare in palestra con continuità per tutta la settimana che potrebbe aiutare a recuperare energie fisiche e mentali per riprendere fare risultati come nelle prime giornate di campionato”.

Decisioni rinviate per i "tagli" programmati

Le opzioni tattiche a disposizione di coach Vitucci per la trasferta di Brescia restano pertanto legate alla disponibilità di Josh Perkins nel ruolo di play che si alternerebbe con Wes Clark, lasciando il compito di guardia a Lucio Redivo e a Riccardo Visconti con la possibile variante di Jeremy Chappell, giocatore in grado di giocare in più ruoli. Intanto si spera nel recupero di Adrian Nathan, che ha ancora problemi legati dalla distorsione alla caviglia ed è sottoposto ad attenzioni da parte dello staff sanitario e affidato alle cure di Rino Longo per sperare in un recupero per la prossima trasferta di Brescia. Il lavoro di palestra, infine, dovrebbe portare migliorie consistenti nella precisione dei tiri liberi, una costante negativa che in molte occasioni è stata decisiva in maniera sulle sconfitte della squadra, buon ultimo esempio quello di Pesaro.