Happy Casa: reazione positiva ma sconfitta che brucia contro Tortona

BRINDISI - Happy Casa Brindisi ha risposto con una immediata reazione positiva alla prima e dura sconfitta casalinga del campionato, rimediata contro Reggio Emilia, contendendo alla Bertram Tortona, sino all’ultimo secondo di gara, una vittoria che avrebbe meritato, sul campo di Casal Monferrato. E’ l’aspetto positivo, forse l’unico ma importante, di una sconfitta che si sarebbe potuta evitare se soltanto la squadra di coach Corbani avesse avuto la lucidità di non sprecare tre possessi utili per ribaltare il risultato finale che era rimasto fisso sul 69-68, con palla affidata alla responsabilità del play Jeremy Senglin. Negli ulti secondi di gara è mancata probabilmente la giusta lucidità e la concentrazione necessaria ad Happy Casa ed ai suoi giocatori più importanti (forse perché di ritorno da 5 partite giocate in 10 giorni e da viaggi snervanti e faticosi), per chiudere con una insperata vittoria una partita che avevano condotto bene riuscendo ad ottenere anche il massimo vantaggio di 9 punti (16-25) al 4 minuto del secondo quarto.

Jeremy Senglin e gli ultimi possessi disastrosi

Sul 69-68 in favore di Tortona, un punteggio che la dice lunga sulla pochezza tecnica mostrata dalle due squadre in campo, Happy Casa Brindisi ha avuto e bruciato possessi decisivi per ribaltare il risultato e vincere la partita. Nel primo caso il play brindisino ha portato avanti palla e si è soffermato per 20 secondi circa in un prolungato, sterile ed incomprensibile palleggio per tentare poi un improbabile tiro allo scadere dei 24 secondi quando avrebbe dovuto prendere altre scelte, considerato che Tortona aveva speso il bonus e non poteva commettere un fallo che avrebbe compromesso il risultato. Chris Dowe aveva appena graziato la squadra di coach Corbani con un 0/2 dalla lunetta e Kile Weems era stato costretto a fare immediato fallo su Senglin. Il pronto time out brindisino ha permesso alla squadra la rimessa nella metà campo di Tortona quando mancavano 4 secondi alla fine della partita con il punteggio ancora fermo su 69-68 per Tortona. La rimessa di Johnson è andata ancora a Senglin che è scivolato con la palla in mano sprecando l’ultima occasione per portare a casa una vittoria che sarebbe stata determinante per la classifica e per il morale. La domanda è: perché affidare la responsabilità delle decisioni finali più importanti al play che aveva fatto una pessima partita e non a Tomas Kizlink o Jordan Bayehe che erano stati i migliori in campo?

Tiri liberi e rimbalzi che hanno segnato la sconfitta

Ma quella di Happy Casa è stata una sconfitta determinata anche dai tiri liberi concessi e realizzati che hanno consentito alla squadra di coach Ramondino di mettere a referto ben 21 punti dei 29 tiri liberi concessi (72,4) rispetto ad Happy Casa 13/18 (72,2 per cento), mentre spiccano i 16 rimbalzi offensivi raccolti da Tortona contro i 9 di Happy Casa a stabilire una qualche differenza fra due squadre che hanno mostrato in campo una modesta levatura tecnica. La squadra di coach Marco Ramondino era stata presentata fra le prime 4 forze del campionato per gli investimenti prodotti in fase di campagna di rafforzamento tanto da convincere anche Andrea Meneghin, commentatore della partita su Dmax, a credere in una sicura sconfitta di Brindisi (“…mi scusino e non me ne vogliano i tifosi brindisini ma credo che Tortona vincerà con un margine di punti in doppia cifra” ha detto in fase di presentazione della partita il figlio di Dino! Eppure lui è uno del mestiere…)

La maturazione di Jordan Bayehe

La partita contro Tortona ha mostrato che coach Corbani potrà fare pieno affidamento su Jordan Bayehe, in piena fase di maturazione. Il giocatore camerunense di formazione italiana ha realizzato 13 punti in 22 minuti di presenza in campo, con 3/6 nel tiro da 2 ,1/1 da 3 punti,4/4 tiri liberi, 6 rimbalzi, una stoppata data e 18 di valutazione. Il 4/5 di Happy Casa ha mostrato carattere e personalità contribuendo in maniera determinante per tenere in gioco la squadra nei momenti cruciali della partita, risultando decisivo in difesa ed in attacco. Probabilmente un suo migliore coinvolgimento nei secondi finali di partita forse poteva risultare decisivo per il risultato in una squadra che è ancora alla ricerca di una leadership, in cui anche contro Tortona Jamel Morris ha stentato ad emergere nel ruolo, e meglio si sono intraviste le qualità di Tomas Kyzlink, fra i migliori sul parquet del Pala Ferraris di Casal Monferrato.

Aspettando Xavier Sneed: c’è attesa per la prossima partita contro Pesaro

Happy Casa Brindisi giocherà sabato sera, 14 ottobre con inizio alle ore 20.15 contro Vuelle Pesaro: sarà la prima settimana in cui coach Corbani avrà disponibili tutti i giocatori per svolgere un programma regolare di allenamenti senza alcuna trasferta o partita agonistica infrasettimanale, per affrontare una squadra in difficoltà, come quella di coach Maurizio Buscaglia, ancora a 0 punti in classifica e reduce dalla pesante sconfitta interna contro Venezia (64-76). Sarà, perciò, la prima partita in cui la squadra non potrà accampare alcun attenuante e dovrà puntare decisamente alla vittoria per non compromettere la classifica, almeno in questa prima parte del campionato. Non è ancora pronto al rientro Xavier Sneed. L’ex Nba è giocatore che potrebbe tornare molto utile alla squadra, ma è ancora affidato alle cure del dottore Peppino Palaia per la difficile e delicata cura riabilitativa e sarà sottoposto a breve a nuova ecografia dell’arto infortunato per meglio comprendere il periodo di recupero.