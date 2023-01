Happy Casa Brindisi ritorna sul mercato in cerca di un "numero 4"

BRINDISI - Dal vertice in società svoltosi ieri sera (lunedì 9 gennaio 2023) fra dirigenza e staff tecnico è scaturita l’importante decisione di ritornare sul mercato di basket per individuare un nuovo giocatore da inserire nel roster, in grado di ricoprire il ruolo di numero 4, restando in attesa degli sviluppi che si verificheranno sulle scelte di D’Angelo Harrison per il quale si è deciso di seguire l’evolversi della preparazione in vista della prossima trasferta di Sassari. Dall’inizio del campionato si avvertiva l’esigenza di affiancare a Nick Perkins un’ala grande in grado di assicurare la necessaria mobilità che manca al pivot titolare, che giochi più vicino al “centro” e con una buona mano.

Tanto è indispensabile perché Nick Perkins ha bisogno di un sostegno in difesa ed anche se contro Varese il pivot di Happy Casa ha messo a segno di suoi bravi 20 punti, è decisamente mancato nella lotta ai rimbalzi avendone conquistato solo 6 (3 in difesa e 3 in attacco), ben poco rispetto agli 11 di Tariq Owens (5 offensivi e 6 difensivi) ed agli 8 di Markel Brown (1 in attacco e 7 in difesa), che ha determinato una differenza fra le due squadre di 36 per Happy Casa e 45 per Varese. Una necessità urgente, questa dell’allargamento del roster, con un numero 4 da reperire sul mercato, considerato che attualmente Happy Casa può disporre di Andrea Mezzanotte, Jordan Bayehe, Junior Etou e Dikembe Dixson (nella foto sotto).

Coach Vitucci dovrà recuperare alla migliore condizione di forma Andrea Mezzanotte, quello visto in campo nella prima fase di campionato e che se in buone condizioni fisiche ed atletiche può tornare utile come prezioso apporto dalla panchina, mentre Jordan Bayehe, che è stato fra i migliori in campo a Trento, ritornerà a disposizione di coach Vitucci per la prossima partita di Sassari, nella speranza che possa confermare l’ultima brillante prestazione e dia maggiore mobilità al gioco di squadra. Sia Dikembe Dixson che Junior Etou sono praticamente sul mercato e la società brindisina dovrà cercare una giusta collocazione per non gravare i rispettivi ingaggi sul proprio bilancio.