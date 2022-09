Brindisi torna a Martina Franca ospite del title sponsor Happy Casa: biglietti in vendita

BRINDISI - Il precampionato della Happy Casa Brindisi si concluderà ufficialmente sabato 24 settembre, in occasione dell’ultima amichevole organizzata dal title sponsor Happy Casa Store con il patrocinio del comune di Martina Franca. A distanza di quattro anni dallo scorso appuntamento di settembre 2018, la squadra biancoazzurra tornerà a calcare il parquet del PalaWojtyla e lo farà ancora una volta per una causa benefica. L’incasso dell’amichevole sarà infatti interamente destinato all’acquisto di attrezzature sportive presso il parco pubblico di via Leone XIII, area verde alle porte di Martina Franca.

L’ingresso per assistere al match tra Happy Casa Brindisi e Givova Scafati, in programma sabato 24 settembre alle ore 18:00, avrà il costo di €5,00. I biglietti potranno essere acquistati a partire da oggi, lunedì 19 settembre, al New Basket Store di Corso Garibaldi a Brindisi e presso i punti vendita Happy Casa Store di Brindisi (Centro Commerciale Brinpark) e Martina Franca (via della Resistenza). I restanti ticket saranno messi in vendita il giorno della partita al botteghino del Palasport.

Le parole del direttore marketing di Happy Casa Store, Michele Funetta: “Parlo a nome di tutta l’azienda quando dico che siamo molto contenti di poter rivivere a Martina Franca un appuntamento di grande basket e solidarietà. Abbiamo scelto, in accordo con il Comune e la Società, di devolvere il ricavato della raccolta alla sistemazione e completamento di un parchetto cittadino per renderlo uno spazio ottimale per i bambini del quartiere e le famiglie, consapevoli del ruolo importante che ricopre lo sport nella crescita e socializzazione”.

Le dichiarazioni dell’Assessore allo Sport del Comune di Martina Franca, Vincenzo Angelini: “Ringrazio sentitamente i dirigenti della New Basket Brindisi per aver scelto di organizzare a Martina Franca l’ultima amichevole della squadra contro la Givova Scafati, e li ringrazio ancor più per la volontà di destinare l’incasso della gara all’acquisto di attrezzature sportive, da collocare presso uno dei parchi pubblici del nostro Comune. Credo fortemente che la nostra Città abbia bisogno di spazi urbani sempre più attrezzati per consentire l’esercizio in forma gratuita di attività ginnica, pertanto non posso che essere particolarmente grato alla Società per aver deciso di contribuire, con questo nobile gesto, al raggiungimento di tale obiettivo. Si tratterà di una gara di grande livello tecnico, particolarmente sentita, e sono certo che la nostra città, che è anche sede del title sponsor Happy Casa Store, saprà rispondere al meglio”.

Vi aspettiamo numerosi al PalaWojtyla di Martina Franca, per una causa così nobile in vista del test definitivo alla vigilia dell’inizio dell’undicesimo campionato consecutivo in Serie A.