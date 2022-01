Brescia vince ancora: Brindisi settima nella griglia delle Final Eight

Brindisi si classifica al settimo posto nella griglia delle Final Eight di Coppa Italia. Questo a seguito della vittoria casalinga che ieri sera (giovedì 20 gennaio) la Germani Brescia ha conquistato contro la Carpegna Prosciutto Pesaro (110-78), in uno dei recuperi della 15esima giornata. Per avere il quadro definitivo delle prime otto bisognerà attendere gli ulteriori recuperi in programma la prossima settimana. La New Basket, ad ogni modo, sarà sicuramente settima e altrettanto sicuramente affronterà nei quarti di finale delle Final Eight la Virtus Segafredo Bologna, seconda classificata.

La squadra di coach Scariolo, fra l’altro, sarà anche la prossima avversaria della Happy Casa nel match in programma domenica prossima (23 gennaio), alle ore 17, al PalaPentassuglia, per la prima giornata del girone di ritorno. Brindisi ha staccato il pass per le Final Eight grazie al successo sulla Gevi Napoli ottenuto mercoledì scorso. La competizione si disputerà dal 16 al 20 febbraio presso la VitriFrigo arena di Pesaro. Al momento, in attesa dei recuperi, queste le prime otto: Milano (26 punti), Virtus Bologna (24), Trieste (16), Trento (16), Brescia (16), Tortona (16), Brindisi (16), Sassari (14).