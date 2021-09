Supercoppa Lba: Brindisi sfida Milano. In campo alle ore 18 per la semifinale

Stasera, alla Unipol Arena di Bologna, il match fra la Happy Casa e l'Armani Exchange, valevole per la finale, in programma domani

BOLOGNA – Fra la Happy Casa Brindisi e la finale di Supercoppa Lba Discovery +, l’Armani Exchange Milano. La squadra di coach Vitucci stasera (lunedì 20 settembre), alle ore 18, sarà di nuovo in campo alla Unipol Arena di Bologna, per le semifinali della competizione che segna l’avvio della stagione agonistica 2021-22. Sabato scorso la New Basket ha superato con merito (76-66) il Banco di Sardegna Sassari, nella gara valevole per i quarti di finale. Milano è stata addirittura travolgente contro la NutriBullet Treviso Basket, imponendosi con un perentorio 108-60.

Il programma delle semifinali si chiuderà alle ore 21, con la gara fra i campioni di Italia della Virtus Segafredo Bologna (74-66 contro Tortona ai quarti) e l’Umana Reyer Venezia (83-51 contro la Prosciutto Carpegna Pesaro ai quarti). La fiinale è in programma martedì sera, alle ore 21. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 e su DMax (canale 52 del digitale terrestre). Dirette streaming anche su Eurosport Player e Discovery +. La partita della Happy Casa sarà inoltre raccontata sulle frequenze di radio Ciccio Riccio da Lilly Mazzone, con il commento tecnico di coach Tonino Bray.