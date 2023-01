La Happy Casa tessera Harrison: la guardia forse in panchina contro Varese

BRINDISI – D’Angelo Harrison torna a piena disposizione di coach Vitucci. Nella giornata di ieri (giovedì 5 gennaio), come anticipato dalla testata Sportando, la Happy Casa Brindisi ha tesserato l’atleta americano. Espletata questa formalità burocratica, la guardia potrà finalmente tornare in campo, già a partire dalla sfida contro Varese in programma domenica prossima (8 gennaio), alle ore 17, al PalaPentassuglia. Spetterà a Vitucci decidere se iscriverlo a referto, con la possibilità di fargli fare l’esordio stagionale, oppure attendere la gara successiva, in calendario domenica 22 gennaio, al PalaSerradimigni di Sassari.

Il giocatore, come noto, è fermo dall’1 maggio 2022, quando riportò la rottura del tendine d’Achille al Forum d’Assago. Nei giorni successivi fu sottoposto a un intervento chirurgico. Dopo otto mesi di inattività, ci vorrà del tempo prima che possa tornare al top della forma, ma il fatto di averlo a disposizione è già una buona notizia per la Happy Casa.