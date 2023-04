Happy Casa Brindisi al "test-Tortona" per consolidare la posizione play off

BRINDISI - Il “test-Tortona” è il più impegnativo dei sette match di avvicinamento che restano da giocare per raggiungere la griglia play off. Happy Casa Brindisi ha la necessità di partire con il piede giusto in questa prima partita delle due trasferte previste dal calendario (la prossima sarà Scafati) per mettere a frutto tutto quanto di buono la squadra di coach Vitucci ha saputo costruire nelle sette partite vinte delle ultime otto giocate, con l’obiettivo di raggiungere la migliore posizione possibile per l’accesso nei play off. E Happy Casa troverà come avversaria sul campo una delle migliori formazioni del campionato, quella di coach Marco Ramondino, che si sta confermando la terza forza del campionato, posizionata in classifica immediatamente a ridosso del duo Bologna - Milano, e certamente in vena di riscatto dopo la sconfitta subita domenica scorsa a Sassari. Happy Casa Brindisi, d’altra parte, non si farà incantare dalla prestazione fornita da Tortona a Sassari perché la squadra di coach Ramondino ha sempre saputo reagire alle poche sconfitte subite (7 perse su 16 vinte) con prestazioni e risultati eccellenti, anche se in Sardegna ha mostrato chiari limiti in attacco mai verificati prima, soprattutto nel tiro da 3 punti dove ha realizzato un record negativo di 4/26, pari al 15 per cento, percentuali inconsuete per i giocatori di Tortona. A Sassari pur non brillando in continuità, coach Marco Ramondino ha avuto i suoi migliori uomini all’altezza della situazione con Semaj Christon (20 punti realizzati), Tyler Cain, Leon Radosevic, JP Macura ed il solito Ariel Filloy che è uno di quei giocatori che si esalta sempre quando incontra la squadra di Brindisi (come sostiene il presidente Nando Marino).

La "panchina d'oro" e Nick Perkins nuova forza di squadra

La squadra di coach Vitucci, al contrario, è reduce dalla brillante prestazione collettiva offerta contro Treviso, nel corso della quale ha ottenuto il massimo rendimento da tutti i giocatori schierati, mettendo in campo un sostanziale equilibrio di valori con una “panchina d’oro” che ha procurato un fatturato di ben 50 punti sui 107 complessivamente realizzati. Ed è proprio la “panchina” la nuova forza di squadra che consentirà a coach Vitucci anche contro Derthona disponibilità, rotazioni e variazione tattiche adeguate all’andamento della gara e adatte alle caratteristiche di gioco della formazione di coach Ramondino. L’allenatore brindisino potrà disporre anche contro Derthona del roster al gran completo che si è allenato con grande impegno e scrupolosità per tutta la settimana e che gode di una preparazione atletica eccellente curata da Davide Ferioli, per cui potrà schierare in campo il quintetto iniziale con Bruno Mascolo, ex di turno e deciso a ben figurare davanti al suo vecchio pubblico, con Marcquise Reed, Doron Lamb, Jason Burnell e con un pivot come Nick Perkins (foto sotto) apparso in ottima forma e decisivo nelle ultime partite.

Bowman-Harrison: il cambio come un "turbo"

E poi c’è il cambio con il quale coach Vitucci spesso mette un “turbo” nel motore di squadra. Si tratta di due fuoriclasse del valore di D’Angelo Harrison e Ky Bowman che potrebbero ben figurare in qualsiasi quintetto iniziale di ogni squadra e che anche contro Tortona potranno risultare determinanti in qualsiasi momento della partita dovessero scendere in campo. E infatti si attende di vederli in campo dare il cambio ai loro compagni perché con D’Angelo Harrison la squadra acquista leadership e solidità difensiva e con “Air Bowman”, spettacolare protagonista dell’ultima partita di Happy Casa Contro Treviso, guadagna in velocità e imprevedibilità. Coach Vitucci ne è consapevole e appena l’andamento della partita ne presenterà l’occasione sicuramente schiererà in campo due giocatori che possono determinare una svolta positiva. Ma anche Andrea Mezzanotte, apparso concentrato e preciso al tiro dall’arco, Jordan Bayehe e Joonas Rismaa certamente torneranno di grande utilità nel corso della difficile gara contro Tortona e saranno preziosi rotazioni a disposizione dell’allenatore brindisino.

Si gioca al PalaFerraris di Casale Monferrato

Bertram Yachts Tortona-Happy Casa Brindisi si gioca al palasport di Casale Monferrato domenica 2 aprile con inizio alle ore 16. La partita sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Manuel Mazzoni di Grosseto, con il compito di I° arbitro, che si avvarrà della collaborazione di Edoardo Gonnella di Genova e Guido Di Francesco di Teramo. Giudici al tavolo saranno Noemi Virzì di Collegno (To), segnapunti; Arianna Tedesco di Torino, cronometrista; Filippo Mastria di Vercelli, addetto al controllo dei 24 secondi. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports mentre la radiocronaca sarà realizzata dalla emittente brindisna Ciccio Riccio condotta in studio dalla giornalista Lilli Mazzone che per il commento tecnico si avvarrà del ritorno della preziosa e competente collaborazione di coach Tonino Bray.