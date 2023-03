Happy Casa Brindisi - Trento: al via la vendita dei biglietti per assistere al match

BRINDISI - A partire dalle ore 10:00 di oggi, giovedì 30 marzo, sono in vendita online su Vivaticket e al New Basket Store di corso Garibaldi a Brindisi i biglietti per assistere al match tra la Happy Casa Brindisi e la Dolomiti Energia Trentino in programma domenica 23 aprile alle ore 19:00. Uno scontro diretto che si preannuncia molto importante ai fini della classifica finale, valido per il terzultimo turno della regular season Lba.

Tickets in vendita presso New Basket Store, corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15); online sul sito www.vivaticket.it e punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio. Si ricorda che sono contestualmente disponibili i biglietti per il big match Brindisi-Sassari al PalaPentassuglia del 16 aprile 2023 con palla a due fissata alle ore 17:30.