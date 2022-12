Happy Casa Brindisi: a Trieste sarà il "test della verità"

BRINDISI - Il PalaRubini di Trieste è la prima tappa di un tour che nelle prossime quattro partite di campionato dovrà chiarire il valore e il ruolo che Happy Casa Brindisi dovrà interpretare in questo campionato. Trieste, poi ancora Treviso in trasferta e, dopo il ritorno al PalaPentassuglia contro Scafati, ancora in trasferta a Trento, contro Trentino, sapranno ben dire se Happy Casa Brindisi è quella disastrosa vista contro Pesaro e Bologna, che si è fatta eliminare in Europe Cup, o quella esaltante vista in campo contro Brescia, Derthona e per finire con la straordinaria prestazione di domenica scorsa contro Venezia. Vincere a Trieste vorrà significare porre fin da ora il giusto tassello per dare corpo ad una classifica finora troppo corta, in vista delle Final Eight di Torino del prossimo mese di febbraio, mentre una sconfitta riporterebbe la squadra immediatamente nei ranghi, in attesa di nuove prestazioni. Di certo Jason Burnell e compagni hanno dimostrato proprio domenica scorsa, contro una delle formazioni più complete del campionato, di non meritare la menzione ed i numeri della peggiore difesa del campionato (93.3, media partita!) se poi si è dimostrata in grado di tenere Reyer Venezia a soli 3 canestri nel primo quarto (17-6) e contenere la squadra di coach De Raffaele ad un passivo finale di soli 63 punti, segno evidente che coach Vitucci deve aver curato bene il peggiore difetto della squadra, e cioè proprio la difesa.

Più Mascolo, Riismaa e Bayehe per confermare l'intensità difensiva

Non è escluso che a Trieste coach Vitucci voglia riconfermare nel quintetto iniziale Bruno Mascolo (nella foto sotto) nel ruolo di play maker, lasciando giustamente “maturare” di più in panchina Ky Bowman, per dare alla squadra un segnale di continuità nelle scelte e soprattutto per indicare quale tipo di prestazione si intende richiedere alla squadra. Così come potrebbe consentire a Joonas Riismaa un ruolo più significativo in termini di minutaggio, considerato l’apporto di determinazione e di intensità difensiva che il giocatore estone ha già dimostrato di poter garantire. In attesa di rivedere in campo il miglior Nick Perkins, se anche a Trieste confermano la brillante prestazione offerta contro Venezia, Jason Burnell, Jordan Bayehe e Andrea Mezzanotte saranno chiamati a fermare gli attacchi della squadra del giovane coach Marco Legovich che ora si avvale dell’apporto di Michele Ruzzier (in uscita da Milano) e Alessandro Lever, ma che ha anche nell’ex Luca Campogrande una riconosciuta capacità di penetrazione.

Marcquise Reed alla prova "fenomeno"

A Trieste si rimanda la risposta, che si spera definitiva, sulle eccellenti capacità tecniche mostrate da Marcquise Reed domenica scorsa contro Venezia (28 punti realizzati in 31 minuti di presenza in campo, con 9/17 dal campo 8/8 nei tiri liberi, 5 rimbalzi e 30 di valutazione!), per conoscere quali garanzie di continuità potrà offrire nel prosieguo del campionato e se Happy Casa Brindisi avrà trovato la punta di diamante che cercava in attacco. Di certo, dopo la brillante prestazione offerta contro Venezia, coach Legovich riserverà alla guardia di Happy Casa un trattamento specifico, organizzandogli una difesa particolare per cercare per quanto possibile di limitarne i danni. Coach Vitucci e i tifosi brindisini, invece, si attendono una conferma delle capacità tecniche di Reed per eleggerlo a nuovo idolo e dare altre speranze di successo futuro alla squadra.

Terna arbitrale affidata a Guido Giovannetti

Allianz Trieste-Happy Casa Brindisi si gioca al PalaRubini di Trieste, domenica 11 dicembre, con palla in due alle ore 20.30. La direzione di gara sarà affidata a Guido Giovannetti di Terni, che avrà il compito di I° arbitro, e sarà coadiuvato da Gabriele Bettini di Bologna (vecchia conoscenza dei tifosi brindisini) che ritorna dopo molto tempo in una competizione in cui gioca Happy Casa Brindisi, e Christian Borgo di Grumolo delle Abbadesse (VI). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulle rete Eleven Sports mentre la radiocronaca sarà affidata alla emittente brindisina Ciccio Riccio, condotta dalla giornalista Lilly Mazzone che si avvarrà della competente collaborazione tecnica di coach Tonino Bray.