Happy Casa: all'ultimo respiro tradita da "air Jackson"

BRINDISI - Il suo sogno era quello. Da grande desiderava essere “Air Jackson” e ha azzardato di volare proprio con la maglia di Happy Casa, nella partita più difficile del campionato, con la sua squadra che si giocava la più importante chance, forse l’ultima, per sganciarsi dall’ultimo posto in classifica e rimettersi in gioco nella zona retrocessione. E per realizzare il suo sogno il “folletto” più folle che c’è ha avuto a disposizione 14 secondi e 2 decimi, quelli che sono trascorsi dalla rimessa di Jeremy Senglin dalla metà campo di Sassari, per pensare alla sua pazza impresa e tradire l’insegnamento di coach Sakota che nel time out aveva disegnato con precisione i dettagli della rimessa con il risultato di 82-81. Durante quei secondi fatti di interminabili e inutili palleggi Loren Jackson ha ricordato il suo sogno ma ha dimenticato il disegno predisposto in lavagna dal suo coach Sakota che, invece, aveva certamente previsto il palleggio di Jackson e il successivo scarico su Senglin, il giocatore più in tiro (5/7 fino a quel momento) o su Xavier Sneed. “Air Jackson” ha palleggiato per tutto il tempo a disposizione e ha atteso l’ultimo secondo di gara per tentare un’entrata in mezzo ai giganti di Sassari, prendendosi una prevedibile e facile stoppata e finendo per decidere la pesantissima e immeritata sconfitta per Happy Casa. Coach Dragan Sakota (nella foto sotto proprio con Jackson) dirà poi nell’intervista del dopo partita che non era quello lo schema preparato nel time out, confermando la lucida follia del “folletto” più folle che c’è.

Zona playmaking da correggere

A Sassari la squadra ha giocato una partita non certo da ultima della classe, quasi sempre in vantaggio fino a raggiunge anche un + 11 (34-42) con la squadra di coach Piero Bucchi in evidente affanno e in chiara difficoltà contro gli attacchi di Happy Casa, condotti da un brillante Jeremy Senglin (nella foto sotto), chirurgico nel primo tempo nei tiri dall’arco, da Xavier Sneed e da Tomas Kyzlink e da Nate Laszewsky. Tuttavia proprio nella zona playmaking il minutaggio non è sembrato distribuito nelle migliori proporzioni possibili in relazione all’andamento della partita e, senza voler discutere le scelte di coach Sakota, che meglio di tutti conosce le caratteristiche e le condizioni fisiche e mentali dei propri giocatori, è sembrato eccessivo concedere 24 minuti di presenza in campo a Loren Jackson, ben ultimo arrivato, solo 27 a Jeremy Senglin che è apparso il più in forma, e appena 12 a Tomas Kyzlink che pure aveva iniziato molto bene ed era sembrato in buone condizioni di forma e ,probabilmente, in quegli ultimi 14 secondi e 2 decimi avrebbe usato maggiore intelligenza e più raziocinio di Jackson. E anche eccessivi sono apparsi i 12 minuti concessi a Tommy Laquintana perché il giocatore è ancora lontano dalle sue migliori condizioni di forma e tornerà molto utile nel suo ruolo.

Più continuità di gioco e minutaggio da rivedere

Happy Casa Brindisi, che ha avuto la fortuna di uscire dalle competizioni europee, è squadra che non ha da affrontare estenuanti trasferte, può allenarsi regolarmente nel corso della settima, prepararsi con la dovuta concentrazione e curare la condizione atletica, vantaggi tutti che potrebbero consentire a coach Sakota una migliore distribuzione del minutaggio e lasciare per più tempo in campo i giocatori più importanti della squadra. A Sassari Xavier Sneed e Nate Laszewsky sono rimasti in campo rispettivamente per 35 e 28 minuti, ma poi si è assistito a una girandola di cambi, alcuni inspiegabili, come se si dovessero necessariamente far riposare i Senglin, Kyzling, Bayehe, al netto di falli a carico, giocatori fondamentali per il gioco di squadra e con nelle gambe ben altro minutaggio. Sassari, che era in gran difficoltà dopo le pesanti sconfitte di Atene e Brescia e avrebbe dovuto avere maggiore stanchezza fisica e mentale, invece, pur avendo subito Happy Casa per tutta la partita ha avuto i suoi uomini migliori nel momento determinante della partita, in particolare Breein Tyree e Vasilis Charalampoulos, in condizioni di lucidità tali da sbagliare poco o nulla. Fra le note positive della trasferta di Sassari c’è l’ottima prestazione di JJ Johnson, un giocatore che potrà diventare determinante una volta raggiunta la migliore condizione atletica, che ha dato il suo contributo nonostante impiegato in un ruolo non suo.

Joonas Riisma: un "caso" inutile

Da tempo Joonas Riisma (nella foto sopra) è uscito fuori dalle rotazioni di coach Sakota e a Sassari è rimasto inutilizzato, mai chiamato in campo anche quando probabilmente sarebbe stato molto più utile di qualche altro giocatore schierato dall’allenatore. E’ un caso che attualmente la squadra non può permettersi perché Riisma è giocatore che è stato prezioso nella prima fase del campionato, ottimo difensore, è un patrimonio della formazione che può tornare molto utile in più ruoli e ha mostrato sempre attaccamento alla maglia di Happy Casa. Tenerlo fuori dalle rotazioni è uno spreco che la squadra, con il roster attuale, non può permettersi e coach Sakota dovrebbe riprendere in considerazione una sua utilizzazione a breve scadenza in prossimità di altri impegni di campionati, tutti decisivi, in cui Joonas Riisma potrebbe tornare molto utile se non proprio determinante. Il giocatore sta bene e nel corso della settimana si è regolarmente allenato per essere pronto per la trasferta di Sassari ma evidentemente coach Sakota ha altre scelte da proporre.