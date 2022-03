Happy Casa Brindisi - Vanoli Cremona, Go Up sarà match sponsor

BRINDISI - Go Up Srl sarà il match sponsor della sfida di campionato tra la Happy Casa Brindisi e la Vanoli Cremona, in programma domenica 20 marzo al PalaPentassuglia alle 18. L'importante incontro valido per la ventitreesima giornata di Legabasket Serie A sarà caratterizzato interamente dal marchio del Silver Sponsor biancoazzurro. A partire dalle 16:30, orario di apertura al pubblico dei cancelli del palasport, la sinergia tra la Happy Casa e la Go Up Srl’proietterà i tifosi sugli spalti e i ragazzi sul parquet di gioco in un clima di festa ed entusiasmo.

Le t-shirt e sciarpe celebrative, le shopping bag personalizzate, foto ricordo e tante altre iniziative con cui le hostess Go Up presenti al PalaPentassuglia informeranno gli spettatori. Si legge in un comunicato della Happy Casa Brindisi: "Nata nel 2006 e sita in Bari alla via Fanelli 285, la Go Up è un'azienda leader nel settore del noleggio delle piattaforme aeree autocarrate e cingolate, camion gru, ponteggi elettrici e bicolonna, montacarichi, bilance a funi sospese e tanto altro".