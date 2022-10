Happy Casa Brindisi, in vendita i biglietti per le gare interne di Europe Cup

BRINDISI - Dopo la convincente vittoria esterna in Olanda che ha riscattato il passo falso casalingo con il Budivelnyk, la Happy Casa Brindisi ha tutte le chances per giocarsi le proprie carte e qualificarsi al second round di Fiba Europe Cup. A partire da questa mattina, giovedì 20 ottobre ore 10:00, sarà possibile acquistare i biglietti per le prossime partite europee da disputare al PalaPentassuglia.

Partite in programma

Happy Casa Brindisi vs Bc Kalev/Cramo (Estonia) – mercoledì 26 ottobre ore 20:30

Happy Casa Brindisi vs Donar Groningen (Olanda) – mercoledì 23 novembre ore 20:30

Tickets in vendita

New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (nuovo orario invernale 09:30-13:00; 16:45-20:15);

online sul sito www.vivaticket.it;

punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio.

Promo abbonati Lba

Gli abbonati Lba 2022/23 hanno diritto a una speciale promo per le prossime partite interne di Fiba Europe Cup. E' possibile attivare la scontistica dedicata presentando l'abbonamento al New Basket Store o acquistando online sul portale Vivaticket inserendo il "Codice Accesso" a 10 cifre/lettere presente sul retro della tessera al momento dell'acquisto.

Si informa che per usufruire della promo è necessario abbinare il "Cod. Accesso" dell'abbonamento Lba al biglietto di coppa, pertanto in caso di acquisto al New Basket Store è essenziale presentare fisicamente la tessera al personale addetto.